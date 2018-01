"Stoet zorgt voor duizenden euro's verlies" HANDELAARS ONGELUKKIG OVER TIMING OP DAG VOOR VALENTIJN VANESSA DEKEYZER

24 januari 2018

02u29 0 Tienen Carnaval een feest voor iedereen? Niet zo volgens handelaarsbond Kwixx. De stoet trekt immers op zaterdag 10 februari door Tienen en dat is een streep door de rekening van vele winkeluitbaters. "Het centrum wordt afgesloten vanaf 15 uur. Klanten zullen hun ultieme valentijnscadeau elders kopen", zegt juwelier Carlo Joseph.

Enkele dagen voor Valentijn staat het centrum van Tienen op stelten en dat is niet naar de zin van de handelaars. "De winkels zullen moeilijk bereikbaar zijn door de carnavalsstoet. Een groot verlies voor de detailhandel", merkt Joseph, voorzitter van handelaarsbond Kwixx, op.





Het is niet de eerste keer dat de timing zo ongelukkig valt. "Vijf op de tien keer vindt de stoet de dag voor Valentijn plaats", zegt Joseph. "Daardoor worden mensen die in Tienen een bloempje, parfum of een juweeltje willen kopen, gedwongen om naar een andere stad te gaan. Valentijn is de derde drukste dag van het jaar in andere steden en voor Tienen gaat het 'noppes' zijn. Zoals iedereen wel weet, beslissen veel klanten op het laatste moment om nog snel een cadeautje te gaan kopen. Als de stad dan afgesloten is, zullen ze Tienen links laten liggen."





Afspraak met stad

Joseph spreekt van een verlies van duizenden euro's. "Vorig jaar werd er een afspraak gemaakt met het stadsbestuur, dat als de stoet op een zaterdag voor Valentijn valt, er een alternatief zou gezocht worden. Ik denk daarbij aan een lichtstoet 's avonds. Dat zou voor mooie effecten zorgen in de stad, de handelaars verkopen goed die dag en de horeca lijdt geen verlies."





"We proberen bij elk evenement zo veel mogelijk aan de handelaars te denken, zodat beide elkaar versterken", reageert schepen van Evenementen Gijsbrecht Huts (N-VA). "Er zijn vorig jaar al stappen in de goede richting gezet en we proberen daar dit jaar op verder te bouwen. Het voorstel van Kwixx bereikte mij echter na het bekendmaken van de datum van de stoet dit jaar, enkele weken geleden dus. Dat is een beetje laat om nog wijzigingen door te voeren. Ik vind de kritiek ook niet helemaal terecht. Carnaval is een traditie die honderden mensen naar onze binnenstad lokt, iets waar de handel en horeca zouden kunnen of moeten op inspelen."





"Uiteraard willen we rekening houden met de middenstand, maar dan moet er beter en vroeger onderhandeld worden door Kwixx", zegt ook schepen van Middenstand Wim Bergé (CD&V). "Protesteren enkele weken voor het evenement, als alles afgesproken is? Vijgen na Pasen."