"Steentjes zijn net rondvliegende kogels" GLAZEN GRAF BESCHADIGD DOOR ONVOORZICHTIG GRAS MAAIEN VANESSA DEKEYZER

01 juni 2018

02u44 0 Tienen Luc Reniers (64) is niet te spreken over de schade die toegebracht is aan de grafsteen van zijn echtgenote Yvonne Adams op de begraafplaats van Groot Overlaar. "Men maait hier het gras, maar daartussen liggen heel wat steentjes, die dan als kogels rondvliegen en schade aan de graven toebrengen."

Yvonne stierf twee jaar geleden na een lange strijd tegen kanker. Luc wilde zijn echtgenote een laatste geschenk geven: een unieke grafsteen. "Samen met de Nederlandse firma in grafmonumenten, Den Hollandsche in Nijmegen, heb ik een ontwerp gemaakt van een grote glazen cirkel, met daarin de afbeelding van Yvonne. Het kostte me 3.000 euro, maar het resultaat is prachtig."





"Helaas zijn er nu drie kleine inkepingen in het glas te zien", gaat Luc verder. "Tot twee jaar geleden lagen hier enkel steentjes, maar toen het pesticidenverbod zijn intrede deed, werd er gras ingezaaid. Dit 'weidegras' wordt nu afgereden, met steentjes en al. Je kan de gevolgen al wel raden."





Luc meldde het probleem aan de bevoegde diensten.





"Maar die doen niets. Men blijft halsstarrig het gras afrijden. Her en der liggen dikkere stenen. Wanneer die tegen de glazen grafsteen zullen vliegen, is deze helemaal naar de vaantjes. Wie gaat dat betalen? Ik vind het jammer dat men mijn klacht niet serieus neemt. Wanneer je een nieuwe wagen hebt en daar wordt een kras op gemaakt, ga je dat toch ook zo niet laten?"





Schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld), is op de hoogte van het probleem. "Het klopt dat er nog steentjes tussen het gras liggen, maar het was pas bij ons aantreden in 2015 dat het verbod op herbiciden van kracht gegaan is en we met de vergroening van de kerkhoven zijn gestart, om zo te voorkomen dat onze diensten met de hand het onkruid moeten wegdoen. Door de vergroening kan het gras samen met het onkruid afgereden worden." Dat gebeurt in Groot Overlaar door mensen van de beschutte werkplaats Blankedale. "Bij het maaien van het gras worden doeken geplaatst over glazen zerken. Waterdicht is dit natuurlijk niet, maar we hebben tot nu toe nog geen schadeclaim ontvangen."





Schots en scheef

Volgens Luc zou het stadsbestuur beter grasmatten aanleggen. "En misschien kan de structuur van het kerkhof ook eens bekeken worden, want heel wat graven liggen er schots en scheef bij. En bovendien zijn er verschillende verzakt omdat het water in de goot van het kerkje rechtstreeks op de begraafplaats vloeit. Een nieuwe afscherming van het kerkhof zou ook welkom zijn en is zelfs verplicht. Dat ze in Tienen eens gaan kijken naar andere kerkhoven in de omgeving, zoals in Kortenaken. Het kan wel degelijk beter, maar de goodwill moet er zijn."