"Stad, help ons met kinderopvang!" ORGANISATIE WORDT STEEDS MOEILIJKER SCHOLEN TREKKEN AAN ALARMBEL VANESSA DEKEYZER

28 augustus 2018

02u22 0 Tienen De Tiense scholen trekken unaniem aan de alarmbel. Het organiseren van kinderopvang voor en na de schooluren wordt steeds moeilijker. De situatie is zo erg dat er de opvang in bepaalde scholen dreigt weg te vallen. "Hallo stadsbestuur, help ons want het is vijf voor twaalf", klinkt het.

Op het lokaal overlegplatform met alle scholen (LOP) en het lokaal overleg kinderopvang (LOK) hebben de directies basisonderwijs netoverschrijdend en unaniem aan de alarmbel getrokken. "Ik probeer deze situatie al sinds 2001 aan te kaarten bij de stad maar men heeft nooit iets gedaan", zegt Anja Ginckels, directeur 't Klein Atheneum. "Een jaar terug hebben de directies van de andere netten en andere scholen van het GO! ook samen aan de alarmbel getrokken. Vandaag stellen we vast dat het echt vijf voor twaalf geworden is."





De scholen kaarten aan dat kinderopvang niet hun opdracht is en daar geen middelen voor te hebben. "Er zijn ook weinig vrijwilligers bereid om op deze werkuren, tussen 7 en 8 en van 16 tot 18 uur, plus op woensdagnamiddag, te werken", aldus directeur Ginckels. "Ik heb het geluk op drie zeer fijne vrijwilligers en ex-PWA'ers te kunnen rekenen. Maar als een van hen uitvalt, is er geen plan B meer en dan gaat de opvang dicht. In het vrij onderwijs waren er twee collega-directeurs die elke morgen vanaf 7 uur de opvang verzorgden en dat weken aan een stuk. Die mensen waren uitgeput, want je dag eindigt niet om 16 uur. Dit houdt niemand vol en vroeg of laat loopt het dan fout."





Geen reden tot paniek

"We hebben deze problematiek ook al aangekaart op de gemeenteraad", zegt Nele Daenen (sp.a). "Ons voorstel was om na te gaan hoe de stad de regie van buitenschoolse kinderopvang zelf in handen kan nemen. Tot op dag van vandaag werd onze vraag niet behandeld."





"Voor alle duidelijkheid: diegenen die momenteel actief zijn in een PWA-statuut en de voor- en naschoolse kinderopvang verzorgen in de Tiense scholen, zullen dit kunnen blijven doen tot ze de pensioengerechtigde leeftijd behalen", zegt schepen van Kinderopvang, Bram Delvaux (Open Vld). "Als de huidige toezichthouders moeten worden vervangen, kan men sowieso een beroep doen op het nieuwe systeem van wijkwerkers. Er is dus geen reden om paniekvoetbal te spelen. Bovendien werd tijdens het laatste overleg met de scholen afgesproken dat we op korte termijn werk zullen maken van een team van vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden indien een toezichthouder door omstandigheden afwezig is. Een eerste oproep is al gelanceerd. Op lange termijn zal moeten er nagegaan worden in welke mate de stad eventueel de regierol van de voor- en naschoolse kinderopvang in dialoog met de scholen kan opnemen."