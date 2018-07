"Sommigen boeken jaar op voorhand" FESTIVAL BETEKENT TOPWEEKEND VOOR HOTELS VANESSA DEKEYZER

25 juli 2018

02u28 0 Tienen Meer dan 100.000 bezoekers uit heel Vlaanderen, maar ook uit het buitenland trekken jaarlijks naar het Suikerrockfestival. De zoektocht naar een slaapplaats wordt dan ook steeds vroeg ingezet. "Ons hotel is al vanaf januari volgeboekt", zegt Carole Moers van het Alpha Hotel. Ook de 21 kamers van het nieuwe Hotel Kronacker zitten vol.

"Ik heb de gasten die vorig jaar hier logeerden aan het einde van hun verblijf gevraagd of ze volgend jaar terugkwamen en we hebben ondertussen al een trouw cliënteel opgebouwd", zegt Carole. "Deze mensen komen naar Suikerrock voor de sfeer van het festival op zich. De affiche blijkt voor sommigen van ondergeschikt belang. Daarom boeken ze aan het einde van hun verblijf al voor het volgende jaar."





De 17 kamers waren dus al snel uitverkocht. "Het ontbijtbuffet loopt tijdens Suikerrock wel wat langer uit. We boeken dit weekend ook alleen kamers met ontbijt. Elke gast die gaat eten in onze aanpalende brasserie 'Tiens' krijgt een Suikerrock-aperitief aangeboden. Ik zet op de kamers ook een mooi assortiment toeristische foldertjes om onze stad te promoten en een welkomstpakketje met streekproducten."





In het nieuwe Hotel Kronacker worden er veel Nederlandse gasten verwacht. "Er zal ook een artiestengroep bij ons logeren", zegt manager Koen Anteunis. "Sinds begin mei zijn alle tweepersoonskamers volzet. We hanteren dit weekend een speciaal Suikerrock-tarief, waarbij het ontbijt voor de tweede persoon gratis is. Voor een lekkere maaltijd staat onze brasserie open, ook voor alle andere festivalbezoekers. Zij kunnen hier even tot rust komen, op het terras van het stadspark. We werken wel enkel op reservatie om alles een beetje georganiseerd te krijgen."





Geen camping

Vorig jaar was er wat ophef over de samenwerking tussen Suikerrock en enkele Tiense uitbaters van overnachtingsmogelijkheden, omdat Suikerrock de samenwerking Hotel Stayen in Sint-Truiden bleek te promoten. "Dit jaar ben ik gecontacteerd geweest door Suikerrock om te kijken of er logies beschikbaar waren", reageert Lode van b&b Nokernote. "Dat kan ik wel appreciëren. Helaas was alles volzet." En dat is ook het geval bij b&b Koeimet. "Alle kamers, dat zijn twee gastenkamers en een vakantiewoning, zijn sinds februari gereserveerd", zegt Jenny De Sutter. "Er hangt hier tijdens het festival steeds een heel ontspannen sfeer. Er wordt heel wat afgelachen. En de gasten kunnen hier ook tot rust komen in ons bloemrijk tuintje. Dat wordt geapprecieerd."





Een camping is er dit jaar niet. Vroeger was het Vianderdomein steeds de locatie, maar sinds het domein geen uitbater meer heeft, behoort dit niet meer tot de mogelijkheden. "Dat is niet meteen een ramp", zegt festivalorganisator Walter Kestens. "Eigenlijk is daar weinig vraag naar, omdat we zo verschillend programmeren op de drie dagen."