"Schaf de belasting op drijfkracht nu eindelijk eens af" 29 januari 2018

De nieuwe Voka-voorzitter Regio Tienen, Walter Kestens, schoof op de nieuwjaarsreceptie, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, drie speerpunten naar voor waarop de regiowerking van Voka zal inzetten. "Het eerste punt is de 'war for talent' en het zoeken naar de juiste profielen en een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs", aldus Kestens. "Betere mobiliteit is het tweede punt. De aanleg van een nieuwe grote ring en de ontsluiting van het Soldatenplein is voor Voka een absolute prioriteit."





Als laatste punt hekelde Walter Kestens de belasting op drijfkracht, die volgens hem niet meer thuis hoort in de 21ste eeuw. "Tienen is nog een van de twee gemeenten in het arrondissement Leuven die deze belasting halsstarrig blijft innen. Dit druist in tegen het ondernemerschap. Bovendien wordt de helft van de belastingen betaald door een handvol bedrijven, wat nefast is voor de werkgelegenheid", besloot hij.





"De vraag van Voka is terecht", reageert schepen van Financiën en Lokale Economie, Johan Dewolfs (N-VA). "Slechts enkele bedrijven betalen een vrij hoge belasting die samen 450.000 euro oplevert. Deze belast bedrijven die industrieel actief zijn onredelijk hoog tegenover handelsondernemingen. Toch zorgt de industrie voor heel wat tewerkstelling in onze regio. Ik zou die belasting ook graag afbouwen en zelfs afschaffen in de komende legislatuur. Op korte termijn is dit echter budgettair niet haalbaar voor de stad." (VDT)