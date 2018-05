"Samen maken we Tienen weer groot" OUD-BURGEMEESTER MARCEL LOGIST DUWT LIJST VOOR NIEUWKOMER NELE DAENEN VANESSA DEKEYZER

25 mei 2018

02u31 0 Tienen Het leek er lange tijd op dat oud-burgemeester Marcel Logist (71) niet meer aan politiek zou doen, maar vandaag duwt hij vanop de 30ste plaats toch mee de lijst van sp.a Tienen. In die positie wil hij nieuwkomer en lijsttrekker Nele Daenen (43) alle steun geven.

Dezelfde visie op politiek hebben Nele en Marcel niet meteen gemeen, maar wel hun passie voor het socialisme, dat volgens beiden vandaag de dag meer dan nodig is. "Dat merken we duidelijk aan de gedrevenheid en de sterkte van onze kandidaten op de lijst, die vandaag volledig is en op 16 juni officieel zal voorgesteld worden, samen met ons programma. Heel wat jongelingen willen zich voor sp.a engageren, niet alleen in Tienen, maar ook in de andere partijafdelingen in de omgeving. En dat is goed, want een breuk met het verleden binnen de partij was toch wel nodig. Bovendien slaan de verschillende afdelingen over de gemeentegrenzen heen de handen in elkaar met de recent opgerichte regiowerking. Dat zorgt zeker voor een versterking."





Sp.a Tienen kreeg de voorbije legislatuur zware klappen nadat CD&V de coalitie opblies. De socialisten belandden hierdoor op de oppositiebanken en moesten sterktehouder Marcel Logist laten gaan.





Stemmenkanon

"Ik wil het niet meer over het verleden hebben, maar ja, ik was gedegouteerd van de politiek. En dat heeft even geduurd, maar vandaag heb ik er een streep onder getrokken. De voorbije 30 à 40 jaar hebben we hard gewerkt aan een sociaal imperium. Wanneer je dat ziet verloederen, moet je in actie schieten en de zaken weer rechttrekken."





Marcel was 15 jaar lang burgemeester van de stad Tienen en een stemmenkanon bij de vorige verkiezingen. "Ik heb veel respect voor de volksmens Marcel", zegt Nele.





Nog steeds erg populair

"Wanneer we samen op straat lopen, merk je aan de talrijke reacties dat hij veel gedaan heeft voor de mensen en dat hij vandaag nog steeds bijzonder populair is." Verwacht wordt dus dat hij opnieuw voor heel wat stemmen zal zorgen. "Maar de mensen moeten niet alleen 'Logist' stemmen", zegt hij zelf. "Er staat een dynamisch team klaar, dat aangevoerd wordt door een ingenieur met een duidelijke visie voor de stad."





Sp.a wacht wel de moeilijke taak om op te boksen tegen heel wat andere partijen, waaronder ook enkele onbekende nieuwkomers. "Er is inderdaad een grote verdeeldheid in onze stad", stelt Nele vast. "Maar we geloven in de kracht van ons programma, dat geïnspireerd werd door de Tienenaars tijdens onze precampagne, en in onze kandidaten, die willen werken, want er zal hard gewerkt moeten worden in onze stad. We hopen dat de burger deze mening deelt en ons een duidelijk mandaat geeft."