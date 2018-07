"Pony Unanda moest naar ziekenhuis" POLLY'S RANCH VERHUISD NAAR GROTER ONDERKOMEN, MAAR VANESSA DEKEYZER

04 juli 2018

02u29 0 Tienen Vzw Polly's Ranch, een ranch waar kinderen met een fysieke of mentale beperking of ontwikkelings- en gedragsstoornissen terechtkunnen, heeft een nieuw onderkomen aan de Runkelenstraat in Zoutleeuw. De oude locatie in Oplinter werd stilaan te klein. "Helaas is er ook minder goed nieuws: een van de therapiepony's, Unanda, moest naar het ziekenhuis.

In mei 2015 opende Polly-Anna Polly's Ranch. Drie jaar later staat ze samen met haar team vrijwilligers aan de start van een nieuw avontuur op een nieuwe locatie. "We wilden absoluut in Vlaams-Brabant blijven, omdat we hier ook alles opgebouwd hebben. De verhuis van Oplinter naar Zoutleeuw wordt alvast goed onthaald." Meer ruimte is er alleszins. Polly-Anna en Nico richtten de voorbije maanden een grote weide in tot een gezellige ranch op een terrein van 2,2 hectare, vier keer zo groot als Oplinter, met de optie om op termijn nog extra grond aan te kopen. "Door die extra ruimte kunnen we nu met meer pony's en dus ook met meer kindjes werken. In totaal hebben we nu twaalf pony's ter beschikking, twee meer dan in Oplinter. Op termijn komt er nog eentje bij."





Unanda

Helaas moet de ranch het voorlopig wel zonder Unanda stellen, een 15-jarige therapiepony die er al van bij de opstart bij is. "We vonden haar twee weken geleden op de grond terug. Ze bleek drie gebroken ribben en een inwendige bloeding te hebben. Pas sinds enkele dagen weten we dat ze het zal halen. Normaal gezien mag ze eind deze week weer naar huis komen, maar dan volgt een revalidatie van een half jaar tot een jaar. De verzorging loopt op tot enkele duizenden euro's. Via crowdfunding hopen we hier wat hulp bij te krijgen. Een steunkaart kost 3 euro of je kan ook een vrije gift doen op het nummer BE42 7360 1612 0454 of via www.crofun.be/nl/project/unanda-voor-een-spoedig-herstel!."





Paardentherapie voor gezinnen





De nieuwe locatie biedt nog heel wat nieuwe mogelijkheden, zoals de inrichting van een b&b met paardentherapie voor gezinnen, die te maken hebben met een beperking. "Ik denk dat dit toch wel een primeur is voor ons land", aldus Polly-Anna. "We hopen hier volgend jaar mee te beginnen. Nog een nieuwigheid is het Indianenkamp, dat maandag begonnen is. Zo logeren hier voor het eerst kinderen met een beperking voor een hele week. Dit initiatief komt er met de steun van de Joséphine en De Warmste Week-actie van Het Glazen Huis RZ Tienen. Door de hitte hebben we het programma wat aangepast, maar iedereen is super enthousiast."





Op het terras van de ranch kunnen de lessen die behouden blijven op woensdag en zaterdag aan hetzelfde tarief gevolgd worden, terwijl je een drankje uit de cafetaria kan nuttigen. Die wordt gerund door volwassenen met een beperking. "Nog nieuw is onze kinderboerderij met tal van dieren, waar kinderen en jongeren met een beperking gewoon kunnen komen snoezelen en knuffelen. We hebben dus voor elk wat wils."





Alle info vind je op www.pollysranch.be.