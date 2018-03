"Overwogen om wedstrijden te schrappen" VIANDERVISSERS VOELEN ZICH IN DE KOU GEZET DOOR SLUITING CAFETARIA VANESSA DEKEYZER

21 maart 2018

02u26 0 Tienen De Viandervissers voelen zich in de kou gezet. Vanaf volgende week gaat de cafetaria op het gelijknamige domein dicht, terwijl hun seizoen net begonnen is. "Ik heb al overwogen om alle wedstrijden af te gelasten", bekent voorzitter Maurice Vanmechelen.

Wie de lente wil inzetten met een mooie wandeling in het Vianderdomein, gekoppeld aan een terrasje: die is eraan voor de moeite. De cafetaria sluit volgende week immers de deuren. Zonde, want in de voorbije jaren werd er heel wat geld geïnvesteerd in de opwaardering van het gebouw, met een vernieuwd terras waar het aangenaam vertoeven is. Het probleem is echter dat het contract met huidig beheerder Werner Goethuys volgende week afloopt.





Niet over één nacht ijs

"We willen in onze zoektocht naar een nieuwe concessiehouder niet over één nacht ijs gaan", zegt schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). "Op het domein zijn verschillende verenigingen actief. Op dit moment is het belangrijk dat zij rond de tafel gaan zitten, en proberen om samen te werken. Vandaag doet iedereen maar iets, maar er moeten meer concrete afspraken gemaakt worden om eventuele misverstanden te vermijden. Ook in het contract met de nieuwe concessiehouder mogen geen hiaten staan."





Maar een nieuwe concessie is er dus nog niet, terwijl de Viandervissers wel al aan hun nieuwe seizoen begonnen zijn. "We kunnen voorlopig terecht in het lokaal van vogelvereniging De Witte Spreeuwen, bovenaan het domein", zegt voorzitter Maurice Vanmechelen. "Maar dat is eigenlijk te klein. Er kan misschien vijf man binnen, terwijl onze wedstrijden vaak enkele tientallen deelnemers tellen. Die moeten nu dus al hun materiaal beneden op het domein achterlaten, naar boven wandelen om zich in te schrijven, en dan opnieuw afzakken naar de vijver om hun plaats te zoeken. Voor onze vissers kan dat misschien nog, maar binnenkort start ook het seizoen van de 50-plussers. Die mensen zijn vaak minder mobiel."





Garageboxen

Wat eten en drinken betreft, moeten de vissers hun plan trekken. "Ik heb eraan gedacht om alle wedstrijden af te gelasten", bekent Vanmechelen. "Maar de stad bekijkt nu toch de mogelijkheid om de drie garageboxen aan de vijver ter beschikking te stellen. Op die manier kunnen we de inschrijvingen daar doen, en kan er ook in de buurt iets gegeten en gedronken worden. Zeker met dit koude weer is dat geen overbodige luxe. We hopen dat de stad ons hier dan toch al tegemoet komt."