Optreden van La Mûre Ventoux Christian Hennuy

20 november 2018

Op zaterdag 24 november treedt La Mûre Ventoux op in Pand 10.

La Mûre Ventoux is een lekkere braambes die te vinden is op de alom bekende berg in de Provence. Een covergroepje op 995 km daarvandaan, in het mooie Oorbeek, draagt dezelfde naam. Miek, Bram en Gert brengen een samengestelde set van de schoonste muziek van o.a. Joan Baez, Donovan, Eva Cassidy en Villagers, op zaterdag 24 november van 20 tot 22 uur in Pand 10, het voormalige stationsbuffet.