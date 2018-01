"Op mijn dertiende wist ik al dat ik iets met koken wilde doen" RESTAURANTHOUDER GILLES MELCHIOR IS 'STARTER VAN HET JAAR' VANESSA DEKEYZER

Restauranthouder Gilles Melchior was bijzonder opgetogen met zijn bekroning. Tienen Unizo Tienen-Hoegaarden-Boutersem riep Gilles Melchior uit tot 'Tiense Starter van het Jaar 'tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Gilles opende op 7 februari 2017 restaurant Melchior onderaan de Veemarkt en de boekingen lopen als een trein. Zijn succes blijft niet onopgemerkt. Zo kreeg hij onlangs nog als nieuwkomer meteen een mooie score van 14 op 20 in de Gault & Millau 2018.

Enkele maanden geleden kregen alle startende ondernemers de vraag hun kandidatuur in te sturen om Tiense Starter van het Jaar te worden. Wie dat deed, werd beoordeeld door een onafhankelijke jury van ondernemers uit de regio en een publieksjury, die aan de hand van een Facebook-campagne mocht mee beslissen over de uiteindelijke winnaar. De kandidaten dit jaar waren An Roovers van AR Keramiek, Jan Schevenels van de Barbecuechef, Yannick Karadogan van Hair.Lounge, Lisa Marie Vranken van 3L Buurtkantine, Ilse Denivel van De Tafel en Gilles Melchior van restaurant Melchior.





Bollen Gilles Melchior aan het werk in zijn keuken.

Cheque van 250 euro

Het was uiteindelijk deze laatste die zowel een cheque van 250 euro als een jaar Unizo-lidmaatschap in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg het meest aantal punten, zowel van de professionele als van de publieksjury, omdat Melchior volgens de commentaren bijdraagt aan een positieve uitstraling voor de stad, een publiekstrekker is voor klanten uit de ruime regio, een toegankelijke topkeuken op een 'andere manier' biedt en samenwerkte met andere lokale zelfstandigen voor de renovatie en inrichting van het pand.





"Op mijn dertiende wist ik al dat ik iets met koken wilde doen en dus stuurden mijn ouders me naar een hotelschool", vertelt Gilles. "Dat wilde meteen ook zeggen dat ik in het weekend moest gaan werken, zodat ik een duidelijk beeld zou krijgen wat werken in een restaurant betekende. Ik had meteen de smaak te pakken en vanaf mijn veertiende werkte ik elk weekend en elke vakantie wel ergens in een restaurant."





Luzine

Gilles deed onder meer ervaring op in restaurant Arenberg in Egenhoven, in restaurant De Tuinkamer in Beerzel, restaurant Luzine van Jeroen Meus en tot slot in Hof Van Cleve, waar hij ongeveer twee jaar aan de slag was. "Maar het kriebelde om een eigen zaak te openen en vorig jaar voelde me ik klaar om chef te worden. Ik heb daarbij mijn eigen concept 'Up to You' gelanceerd: toegankelijke gastronomie, waar je zowel gastronomische, klassieke en brasseriegerechten kan eten. Je stelt zelf je menu samen uit een afwisselende kaart en je kiest zelf je wijnen. Er wordt niets opgelegd, gewoon eten en drinken wat je zelf wil. Voor de mensen, die niet graag kiezen, is er wel Melchior's Choice, een vier-of vijfgangenmenu dat door de keuken bepaald wordt."





Gilles is heel blij dat hij zijn restaurant in Tienen opende.





Parking: pluspunt

"Er ontbreken in Tienen enkele dingen. Een restaurant als Melchior was volgens mij een van die dingen. Van bij het begin mikten we ook ruimer dan enkel de inwoners van Tienen. Door het authentiek pand, inrichting en stijl van koken lukt dit momenteel heel goed. Onze allergrootste troef is de parking voor de deur. Dat wordt enorm geapprecieerd door onze klanten."





Voor Gilles is de titel van 'Starter van het Jaar' een mooie erkenning. "Hopelijk geeft ons verhaal andere jonge mensen een extra motivatie om ook in Tienen een eigen zaak op te starten."