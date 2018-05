"Onkruid overwoekert kerkhoven en fietspaden" 29 mei 2018

Het groen tiert welig deze dagen en dat is merkbaar op het openbaar domein. "Jammer dat Tienen het gras maar laat groeien", stelt Danny Puyneers van Stadspartij Tienen Plus. "De kerkhoven liggen er verloederd bij, fietspaden zijn overwoekerd en zitbankjes zijn soms nog moeilijk zichtbaar door de netels. Waar blijft dat onderhoud? De Tienenaar betaalt belasting en verwacht in ruil een proper openbaar domein. Wij stellen het stadsbestuur voor om voldoende personeel in te zetten op het onderhoud en de nodige machines aan te kopen", aldus Puyneers. "Daarnaast pleiten we voor een doordachte aanleg van gazons op de kerkhoven, langs wegen en op fiets- en voetpaden. Zorg ook voor betonplaten onder zitbanken en leg anti-onkruidmatten aan onder nieuwe aanplantingen. Het kan echt beter, kijk maar naar omliggende gemeenten."





Schepen Tom Roovers (Groen) weerlegt de kritiek. "Er is ingezet op extra mankracht, vooral via de sociale economie met IGO en Blankedale en er werd ook extra materiaal aangekocht. Maar het was pas bij ons aantreden in 2015 dat het volledige verbod op herbiciden van kracht gegaan is. We hebben jaren nodig gehad om praktijktesten te doen en het juiste materiaal aan te kopen en om de kerkhoven te vergroenen. Die vergroening is bijna klaar. Er werd ingezaaid, zodat het onkruid geen kans krijgt en er simpel kan gemaaid worden. De wildgroei heeft ook te maken met het maaiverbod tot 15 juni." (VDT)