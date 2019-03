“Ondanks de weersomstandigheden viel de opkomst toch goed mee, zeker op de dag van de carnavalstoet.” vdt

10 maart 2019

Carnavalkermis Tienen werd dit weekend afgesloten met een concert van Danny Fabry en klassieke muziek van ‘Kermis in Tienen goed Classic’. Het weer was de voorbije week de grote spelbreker.

“Daar waar tijdens het oprijden en plaatsing van de kramen het zonnetje heerlijk scheen, kregen we vanaf de openingsdag een heel ander weertje voorgeschoteld met regen, rukwind en kou”, zegt Bart Persoons, verantwoordelijke voor kermissen in de stad. “Ondanks de weersomstandigheden viel de opkomst toch goed mee, zeker op de dag van de carnavalstoet. De foorkramers zijn tevreden, al kon het altijd wat beter als het weer op zijn beurt wat beter was geweest.” Ook het bezoek van de prinsessen en de figuren van Stars Wars hadden succes. Niet alleen waren de kindjes vol bewondering, ook de volwassenen maakten gretig selfies. En het optreden van Danny Fabry werd bijzonder goed gesmaakt. Met zijn danseressen zorgde hij voor een mooie show met veel sfeer voor pakweg een 250-tal toeschouwers. “Hij bracht ambiance op het plein en daar is het waar het op de kermis toch rond draait. Plezier en gezelligheid voor iedereen”, aldus Bart Persoons.

Dit was de eerste kermis in een nieuw kleedje. Afsluiten gebeurde ook voor het eerst met klassieke muziek. De attracties werden verplicht om klassieke up-tempo nummers te draaien en dat zorgde voor een bijzondere beleving wanneer je een ritje op pakweg de Crazy Dance of Free Style maakte. “De kermis in de nieuwe stijl of versie 2.0 werd erg gesmaakt. Ook de junikermis zal vanaf nu heel anders worden aangepakt. Ook hier gaan we voor een versie 2.0 met heel wat animatie en muziek. Ik ben volop bezig een om een mooi gevuld programma samen te stellen met voor ieder wat wils, maar daar kan ik helaas nog niks over vertellen”, besluit Bart.