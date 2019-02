Nu zodnag grote pop-upbinnenspeeltuin in sportcentrum Houtemveld Christian Hennuy

21 februari 2019

11u12 0

Op zondag 24 februari van 10 uur tot 17 uur is er in het sportcentrum Houtemveld aan de Sporthalstraat in Tienen ‘4Kids2Play, een grote pop-upbinnenspeeltuin, geschikt voor peuters, kleuters en kinderen tot 8 jaar. Van ouders of begeleiders wordt wel verwacht dat ze in de buurt blijven of zelf meespelen. Let wel op aangepast schoeisel. Het is toegelaten picknick mee te brengen. Deelname bedraagt 5 euro per kind, verzekering inbegrepen, ter plaatse te betalen. Wel gratis voor baby’s, kruipers en ouders. De organisatie ligt in handen van de Sportdienst van de stad.