"Nodig om bestuivingscrisis te lijf te gaan" FRUITTELERS PLANTEN HAGEN EN HEGGEN OM WILDE BIJEN TE LOKKEN VANESSA DEKEYZER

13 maart 2018

02u52 0 Tienen Deze winter werden bij acht fruittelers in Zuid-Hageland meer dan drie kilometer heggen met bloeiende struiken aangeplant om voornamelijk wilde bijen te lokken die de bloesems van appel, peer en kers bestuiven. "Dit project maakt het mogelijk dat we de kans op een goede bestuiving kunnen vergroten, en voor ons als fruittelers is dit erg waardevol", reageert Gert Costermans, fruitteler uit Vissenaken.

De fruitstreken van Hageland en Haspengouw worden van alle landbouwregio's het sterkst bedreigd door de bestuivingscrisis.





"Niet enkel de honingbijen hebben het de voorbije tien jaar erg moeilijk om te overleven, er is een algemene crisis in het insectenbestand en dus ook in de bestuivingswereld van onder meer wilde bijen en zweefvliegen", stelt projectcoördinator Egbert Asselman vast. "Met het project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' zoeken de drie Regionale Landschappen van Hageland en Haspengouw, daarbij gesteund door proefcentrum Fruit, de provincie Vlaams-Brabant en verschillende gemeenten, samen met de fruittelers naar een antwoord hierop."





De Regionale Landschappen Zuid-Hageland en Noord-Hageland experimenteerden al in 2014 en 2015 elk bij vijftien fruittelers met het ophangen van verspreide nestblokken voor wilde bijen en met succes. Dankzij het Europese Interreg-programma kon dit succesvolle experiment uitgebreid worden naar zestig fruittelers, waaronder Gert en Tom Costermans. "Als fruitteler zijn we onderhevig aan erg veel onverwachte omstandigheden, van vorst tot hagelstormen. Dat hebben we de vorige jaren meer dan ooit mogen ervaren. Een goede bestuiving was altijd bijna een evidentie maar dat is de dag van vandaag niet meer zo. Dit project is dan ook zeer welkom."





Mooiere peren

"Een Conférencepeer bijvoorbeeld vormt ook vrucht zonder bestuiving, maar bij bevruchting krijg je mooiere en grotere peren. We moeten ervoor zorgen dat de wilde bijen ook voor en na de bloesemperiode in de boomgaard blijven, en daarom is de aanplant van deze heg belangrijk."





De heg bestaat uit zes verschillende plantensoorten die op verschillende tijdstippen bloeien. "Als de bijen voor de bloesem beginnen te vliegen, tracht ik ze zo in de boomgaard te houden, en ook na de bloesem heb ik ze dan iets te bieden", vertelt Gert. "Deze wilde bijen vervangen de honingbijen niet, ze vullen elkaar aan: honingbijen vliegen veel grotere afstanden en je kan ze verplaatsen. Maar ze vliegen niet uit bij relatief slecht weer, deze metselbijen wel, en ze lusten veel meer de bloesem van de Conférence."





Brochures

De provincie heeft al een jarenlange intensieve werking rond wilde bloemen en bijen, door brochures en zaad van wilde bloemen te verspreiden en allerhande projecten te voordele van bijen te ondersteunen. "De boomgaarden zijn natuurlijk geen eilanden in het landschap. We blijven daarom onze aandacht ook richten op overheden en burgers opdat zij hun domeinen en tuinen bijvriendelijker zouden inrichten", besluit gedeputeerde voor Landbouw, Monique Swinnen.