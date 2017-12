"Mijn geheim? Cola, wafels en letterkoekjes" De warmste verhalen van 2017 | Ultraloopster Sarah (30) heeft trofee voor sportverdienste beet na topjaar VANESSA DEKEYZER

02u24 0 Bollen Sarah toont trots de Trofee voor Sportverdienste die ze van de stad Tienen kreeg. Tienen Ooit wees de weegschaal nog ruim 100 kilogram aan, vandaag gaat de wijzer niet hoger dan 56. En dat kan Sarah Wagemans (30) uit Oplinter in grote mate toeschrijven aan de extreme uitdagingen die ze tegenwoordig aangaat. De Dodentocht, maar dan al joggend? Afgevinkt, maar niet genoeg om haar honger te stillen. Intussen liep ze ook de beruchte Marathon des Sables uit. En nu is ook de Tiense Trofee voor Sportverdienste de hare.

"Ik was als kind al zwaarlijvig, maar daar had ik eigenlijk geen problemen mee", vertelt Sarah. "Ik was toen ook totaal niet sportief - het zei me niets. Tot ik in de twintig was, en dorpsgenoot Etienne (beter gekend als 'Nolte') leerde kennen. Hij was, en is, eigenaar van een bos in Oplinter waar veel mensen komen joggen. Omdat ik toen nog wat mollig was, raadde hij me aan om ook iets aan mijn conditie te doen. Ik zou me veel beter en gezonder voelen, zei hij. En zo heb ik voor het eerst mijn loopschoenen aangetrokken. Na enige tijd kon ik zelfs vijf kilometer joggen."





Op haar 25ste beviel Sarah van zoontje Lars. "Geen gewone bevalling, want ik had een zwangerschapsvergiftiging opgelopen", klinkt het. "Daardoor kampte ik met een forse gewichtstoename tot 105 kilogram. Toen ben ik beginnen wandelen. Dat ging zo goed, dat ik besloot om deel te nemen aan de Dodentocht (een wandelevenement van 100 kilometer, red.). Het lukte me wonderwel om die in 18 uur uit te stappen. Toen ik wat later opnieuw zwanger werd, deze keer van mijn dochter Elena, kreeg ik opnieuw met zwangerschapsvergiftiging af te rekenen. Maar deze keer vocht ik harder terug." En overdrijven doet ze niet. Drie maanden later liep ze haar eerste marathon in een tijd van vier uur en vijftien minuten. "Enkele maanden later heb ik ook de Dodentocht uitgelopen in veertien uur. Ik heb het intussen zelfs al een tweede keer gedaan, in 13,5 uur."





Sarah had de smaak duidelijk te pakken. "Ik doe het niet zozeer voor de prestatie. Lopen brengt me gewoon tot rust, en helpt me om sterker te staan in het leven. Waar veel mensen enkele keren per week - of elke dag - ontspannen voor de televisie, ga ik vier keer per week enkele uren lopen. Vaak komt mijn 10 jaar oude hond Mickey, die ik uit het asiel in Tienen heb gehaald, mee. Ondanks haar leeftijd loopt zij dus ook nog altijd zonder problemen tachtig tot honderd kilometer per week."





En of al dat lopen een effect gehad heeft op haar gewicht. "Ik heb tegenwoordig een heel strak figuur. Of ik dan ook op mijn eten let? Nee, dat heb ik trouwens nooit gedaan. Ik eet ook nu nog elke week frietjes van de frituur."





Toen Sarah 30 jaar werd, vroeg haar familie of ze een feest wilde. "Maar ik had iets leukers in gedachten. Ik wou de Marathon des Sables lopen: 260 kilometer door de woestijn, met een rugzak van vijftien kilogram. De eerste echt zware voorbereiding op deze uitdaging kwam er tijdens de Warmste Week van vorig jaar. Toen heb ik samen met enkele andere ultralopers in 24 uur tijd 170 kilometer afgelegd. Het was afzien, maar ik was zo fier dat het me gelukt was!"





Ontlading

Daarna begon Sarah regelmatig afstanden van vijftig tot honderd kilometer te lopen. "Ik deed ook zand- en hittetrainingen met een rugzak van vijftien kilogram. Gelukkig was mijn vriendin Bridget, ook een ultraloopster, er om me tijdens die voorbereiding te begeleiden. Dat heeft er zeker mee voor gezorgd dat ik de Marathon des Sables kan afvinken." En afvinken deed ze met een mooie 671ste plaats. "Het was een onvergetelijk avontuur! Mentaal ben ik diep moeten gaan, maar de ontlading bij aankomst is des te groter!"





De ene uitdaging is pas achter de rug, of Sarah heeft de volgende al klaarstaan. "Ik heb me ingeschreven voor The Track Australië, goed voor 530 kilometer met rugzak in tien dagen tijd. Aan deze wedstrijd mogen slechts dertig mensen deelnemen, waarvan ik er - naast nog twee Belgen - dus eentje ben. Het is pas voor mei 2019, maar ik ben wel al gestart met de voorbereiding. In februari loop ik bijvoorbeeld een trail van 86 kilometer en op 21 december heb ik nog 126 kilometer gelopen voor het goede doel (vzw Hatchiko, die met assistentiehonden werkt, red.) in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel."





Kritiek op vrouwen

Veel vrije tijd heeft Sarah niet meer, maar dat vindt ze niet erg. "Ik werk fulltime bij Landelijke Thuiszorg en heb twee kindjes, maar mits een goede regeling kan ik mijn loopschema perfect uitvoeren. Ik merk dat veel mensen daar soms een oordeel over hebben. Als een man dat doet, wordt er amper iets gezegd. Maar voor een vrouw hoort het niet. Ik moet het huishouden doen en op de kinderen letten. Die mythe wil ik doorbreken, want waarom zouden vrouwen dit niet kunnen of mogen doen? Ik vind dat flauw. Er wordt soms ook gezegd dat ultralopen ongezond zou zijn, maar ik heb nog geen enkele blessure gehad. Ik train dan ook niet op snelheid. Speciale voeding of shakes? Neem ik niet. Cola, letterkoekjes en wafels: dat is mijn geheim. (lacht)"





Al die inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. De stad Tienen beloonde Sarah zopas met de Trofee voor Sportverdienste 2017. "Dat had ik niet verwacht", geeft ze toe. "De andere genomineerden hebben ook erg straffe prestaties neergezet. Maar uiteraard geeft deze erkenning een zekere voldoening en moed om door te gaan."