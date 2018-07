"Met ons afval vul je slechts enkele containers" EEN GROENER FESTIVAL DAN U MISSCHIEN DENKT VANESSA DEKEYZER

26 juli 2018

02u28 0 Tienen De herbruikbare bekers die de stad Tienen onlangs invoerde, zullen niet te zien zijn op Suikerrock omdat het project daar te kleinschalig voor is. "Al zijn ook wij reeds jaren erg begaan met het milieu", zegt Walter Kestens. "Zo heeft Suikerrock een eigen ecoteam, dat permanent afval verwijdert en afvoert."

Suikerrock blijkt ook over een eigen containerparkje te beschikken. "Daar sorteren we al het afval - zeker dat van de productie en voorbereiding", zegt Kestens. "Op het terrein plaatsen we een maximaal aantal afvalbakken. We vragen onze partners ook om hun afval gesorteerd aan te leveren, waardoor er slechts een fractie overblijft. De totale restafvalberg is zo beperkt dat we er wellicht slechts enkele containers mee zullen vullen. Met dank ook aan onze automaten die bekers sorteren. We gebruiken die al enkele jaren en zijn hier een echte trendsetter in. Wie zijn of haar beker in deze automaat dumpt, maakt kans op een ticket voor de volgende editie van Suikerrock. Vorig jaar werden twee bekers op drie op die manier uit de reguliere afvalketen gehouden."





"Wist je trouwens dat de ecologische voetafdruk van een festival niet bepaald wordt door de hoeveelheid restafval, maar door de transporten?", gaat Kestens verder. "Die hebben een veel grotere impact op het milieu. Daarom willen we daar vooral aan werken: 95 procent van onze leveranciers komt uit de regio. Denk dan aan groot-Tienen, Tildonk en het arrondissement Leuven. Hierdoor is Suikerrock meteen de beste leerling van de klas wanneer het om de impact op het milieu van transporten gaat. Dat is veel belangrijker dan al de rest, maar het oogt misschien wat minder sexy in de media."





Met de fiets of de trein

Suikerrock promoot ook het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. "We hebben twee grote fietsparkings en het station bevindt zich op wandelafstand", klinkt het. "Alleen vertrekt de laatste trein al voor het einde van het laatste optreden. Misschien moet de politiek daar eens iets aan doen? Zelf proberen we - waar het kan - de meest milieuvriendelijke toepassing te gebruiken, maar dan wel rekening houdend met onze beperkte budgetten. Zo pendelen onze hostesses tussen de kleedkamers en het hoofdpodium met een elektrische wagen en gebruiken medewerkers voor verplaatsingen tussen de Veemarkt en de 'central office' elektrische steps."