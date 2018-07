"Mensen weer fier maken op suikerstad" GENTENAAR LANCEERT KLEDINGLIJN VOOR TIENEN VANUIT STUDIO OP SITE COLLEGE VANESSA DEKEYZER

04 juli 2018

02u26 0 Tienen Geboren en getogen Gentenaar Milan Pieteraerents heeft zopas een nieuwe grafische studio geopend op de site van het oude College. Daar lanceert hij samen met Jarno Vrancken een eigen kledinglijn voor Tienen met drie mogelijke ontwerpen: een tekening, het logo 3300 en een stukje dialect. "We willen kledingstukken maken met een duidelijke link naar Tienen."

Milan is al sinds zijn schooltijd geïnteresseerd in het grafische. Zo startte hij na enkele jaren secundair onderwijs aan de LUCA School of Arts waar hij zijn interesse nog verder kon uitbreiden. Dat resulteerde in een indrukwekkende stage in Bangkok bij het nummer 1 grafisch bureau Farmgroup. "In Thailand ben ik het internationale design meer tegengekomen en heb ik voor grote namen mogen werken", zegt Milan. "Deze ervaring heeft mijn kennis naar een hoger level gebracht. Ik kreeg opdrachten om logo's te ontwerpen maar ook om volledige huisstijlen en nieuwe lettertypes te ontwikkelen of bij evenementen te fotograferen, zoals voor het modeblad Vogue."





Kurieus

Sinds enkele jaren is Milan actief in Tienen met de pop-upbar Costa Komma, die momenteel omgevormd is tot Costa Hoppa en eveneens op de oude Collegesite gehuisvest is. "Ik heb meteen gezien welk potentieel de stad Tienen heeft en ook welke ruimte er nog is om te ondernemen. Met dat inzicht in het achterhoofd heb ik meteen beslist om Kurieus op te starten en als zelfstandige grafisch werk te leveren. De naam Kurieus verwijst naar het feit dat ik graag mijn neus in andermans zaken steek, op een positieve manier welteverstaan. Die zaken wil ik vertalen naar een visueel aantrekkelijk logo met bijhorende huisstijl. Ik wil ook mensen prikkelen, nieuwsgierig of 'curieus' maken."





'Gene ijle'

Milan is met zijn vriend Jarno ook gestart met het merk '3300', de postcode van Tienen. "Ik ontwerp T-shirts en samen zeefdrukken wij die voor echte Tienenaars. Met ontwerpen zoals 'gene ijle' willen wij dat mensen terug fier zijn op deze suikerstad, die aan een positieve opmars bezig is. Met mijn ideeën en fantasieën kan ik helpen de visibiliteit van Tienen beter te maken." Wie meer wil weten over Kurieus kan terecht op de facebookpagina, via mail naar kurieusdesign@gmail.com of op het nummer 0499/13.89.98.