‘Ma Façon’ verhuist naar Altenaken Christian Hennuy

31 december 2018

Deborah Mariani (42j) stond op 31 december voor het laatst in haar zaak ‘Ma Façon’ in Tienen op de hoek van de Nieuwstraat en de Ooievaarstraat. Eethuis ‘Ma Façon’ verhuist naar de voormalige melkerij in Altenaken- Hoegaarden. “Ik denk rond 20 januari de zaak te kunnen heropenen in Hoegaarden. Ik reken op klanten uit het naburige industrieterrein, en in de zomer kan ik de mensen daar ontvangen op mijn terras. In Tienen had ik geen terras en dat miste ik wel”, vertelt Deborah.

Deborah Mariani is bekend door haar deelname in 2009 aan ‘Mijn Restaurant’, samen met haar zus Rebekka in restaurant Fleur Délice in Diest. “Ik heb daar heel goede herinneringen aan. Na ‘Mijn Restaurant’ heb ik gewoon weer mijn crèche verder gedaan, maar zes jaar geleden ben ik op de hoek van de Gilainstraat en de Oude Vestenstraat begonnen met mijn ‘Kookwinkel’. Daar verkocht ik alleen keukengerief, maar er was nog een eten of drinken bij. Vierenhalf jaar geleden ben ik begonnen met ‘Ma Façon’ op de hoek van de Nieuwstraat”, aldus Deborah. De nieuwe zaak kwam op de locatie van de voormalige ‘Beurs’, waar voor Deborah nog een bank en een juwelierszaak gevestigd waren. “Ik ben nogal een bezige bij. Een kookwinkel alleen was me te saai. Ik heb mijn diploma van chef en ik heb nog een extra opleiding barista gevolgd. Daar is een passie voor koffie uit ontstaan. Een koffiebar openen in combinatie met de winkel was perfect”, zo vertelde Deborah ons toen.

‘Ma Façon’ werd een koffiebar, lunchbar, een concept waar men kon eten en kookgerief kopen, en uiteraard ook drank. Maar nu sluit de zaak in Tienen. Er werd menig traantje weggepinkt door klanten die afscheid kwamen nemen. Ook burgemeester Katrien Partyka kwam er een laatste koffie drinken. “Jammer dat de zaak hier sluit. Dit was voor mij de plaats waar ik rustig een koffie kwam drinken als het mij te druk werd op het stadhuis”. ‘Ma Façon’ verhuist nu naar het gebouw van de oude Melkerij in Hoegaarden, die dateerde uit de jaren 1945- 1950. Daarvoor was het de schrijnwerkerij van de voormalige suikerfabriek Grand-Pont. In het gebouw bevindt zich ook het design bedrijf ‘Quattro Benelux Ets’. “Toen ik vijftien jaar geleden in Outgaarden kwam wonen was ik al verliefd op die oude melkerij. Ik heb nu de opportuniteit gekregen om mijn eethuis daar verder te zetten. Het blijft ‘Ma Façon’ volgens hetzelfde concept, maar we zullen ’s morgens niet meer open zijn. Voorlopig gaan we in de week openen van ’s middags tot ’s avonds. In de beginperiode zullen we dicht zijn in het weekend. De ruimte, aan de rechterkant van het melkerijgebouw, aan de kant van de ABInBev site, zal even groot zijn als die in Tienen. Maar ik zal er in de zomer de klanten wel op een mooi terras kunnen, ontvangen. Ik reken op de Hoegaardiers, want ik hou wel van de mentaliteit daar. En uiteraard reken ik ook op klanten uit de nabijgelegen ambachtelijke zone”, besluit Deborah. Het pand ligt inderdaad rechtover het ‘Bleyveld’, en er is achter het gebouw nog een nieuwe industriezone gepland.