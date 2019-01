“Laat ons samen de stationsparking van Tienen aankopen” Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans doet opmerkelijk voorstel Vanessa Dekeyzer

13 januari 2019

15u10 0 Tienen Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) wil de parking aan het station van Tienen aankopen samen met de stad Tienen en de omliggende gemeenten. “Op die manier kan deze pendelparking gratis blijven voor de talrijke treinreizigers uit alle gemeenten van de regio en zorgen we ervoor dat de mensen blijven kiezen voor het openbaar vervoer.”

Vervoersmaatschappij NMBS kondigde het al aan: de stationsparking van Tienen wordt betalend. “Dat kunnen we niet laten gebeuren”, zegt burgemeester Reekmans. “Enkel protesteren dat we hiermee niet akkoord gaan, zal de NMBS niet op andere gedachten brengen. Vandaar dat ik nu voorstel om in het kader van openbaar nut een onteigening van de parking aan het treinstation op te starten, zodat we deze kunnen aankopen met meerdere gemeenten uit de regio en gratis ten dienste blijven stellen van de talrijke inwoners uit al onze gemeenten die er elke dag gebruik van maken. De gedeelde aankoopprijs die we dan met alle gemeenten uit de regio zullen betalen, is bovendien een slimme investering in mobiliteit in onze regio, want als we dit niet zouden doen, dan zullen veel treinreizigers opnieuw voor hun woon-werkverplaatsing voor de wagen kiezen, waardoor de files nog meer zullen toenemen in onze regio.”

De vraag in dit verhaal is natuurlijk: kunnen de gemeenten dit betalen? “De grond is de eerste 50 meter bouwgrond en de achterliggende grond heeft een veel lagere waarde”, aldus Reekmans. “Een schatter zal hier een bedrag op moeten plakken, maar via een snelle rekening kom ik uit op zo’n 1,6 miljoen euro. Wanneer je die kost verdeelt onder verschillende gemeenten, moet een aankoop haalbaar zijn. En je mag niet vergeten dat de waarde van de grond ook in de toekomst behouden blijft, dus dit is een goede investering van de gemeenten.”

“Uiteraard is het betalend maken van de stationsparking iets waar niemand voorstander van is”, reageert Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ook aan de stations van Landen, Aarschot en Diest wordt de parking betalend. We hebben al juridisch bekeken of we dat kunnen tegenhouden. De gronden zijn sinds de 19de eeuw eigendom van de NMBS. Deze gronden zijn dus van de overheid en hebben een speciaal juridisch statuut en kunnen niet onteigend worden. We zullen samen met de burgemeesters uit de buurgemeenten met de NMBS moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn.”

In Kortenaken zijn ze ook niet happig om dit verhaal te stappen. “Het lijkt ons praktisch gezien moeilijk om deze parking met verschillende gemeenten aan te kopen”, zegt schepen van Mobiliteit, Kristof Mollu (CD&V). “Beter zou zijn om met de regiogemeenten, de provincie en de NMBS samen te zitten vooraleer ideeën te lanceren. Vast staat wel dat we als gemeente Kortenaken zullen blijven ijveren om de parking gratis te houden en hiervoor moeten alle partijen en iedereen die verantwoordelijkheid heeft, de druk opvoeren op de NMBS en eventueel overgaan tot acties.”

Bij de NMBS begrijpen ze het voorstel niet goed. “Het systeem van betalend parkeren, met een gunsttarief voor pendelaars, is net in het voordeel van treinreizigers”, zegt Bart Crols, woordvoerder NMBS. “Zij weten dat ze hun wagen kunnen achterlaten in een parking waar voldoende plaats is voor treinreizigers.”

Oppositiepartij Tienen Vooruit ziet het voorstel dan weer wel zitten. “Mobiliteit en vooral betere en goedkopere parkeergelegenheid dragen wij hoog in het vaandel. De stad moet hierin haar verantwoordelijkheid zeker opnemen. Als we daarbij nog eens hulp aangeboden krijgen, zoals hier in het geval van Glabbeek, moet daar zeker over gepraat worden”, aldus raadslid Els Moyens.