#kunjijkiezen 31 augustus 2018

02u31 0

Overal in Vlaanderen dook donderdagmorgen #kunjijkiezen op. De hashtag sierde ook de stoepen in Tienen. Onder meer aan het Apostelenplein, op de Grote Markt en aan het Theaterplein dook de mysterieuze boodschap op. Intussen is duidelijk dat de campagne 'Ieders stem telt' achter deze actie zit. De campagne laat de stem horen van de meest kwetsbare groepen in het verkiezingsdebat. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen lanceert 'Ieders stem telt' daarom een spel, www.MijnStemTelt.be, dat je in de schoenen zet van mensen in armoede. Het spel wil sensibiliseren en geeft de plannen van jouw lokale politici mee. (VDT)