‘KRAS’-jongeren op bezoek bij het stadsbestuur vdt

29 maart 2019

13u21 0 Tienen Het stadsbestuur van Tienen krijgt op woensdag 3 april bezoek van een dertigtal ‘KRAS’-jongeren, die hen een aantal parlementaire vragen over het thema ‘Machtsverhoudingen’ zullen voorleggen. De afgelopen maanden werden de jongeren ondergedompeld in de wereld van de democratie en macht.

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. Het is een uniek jongerenparticipatieproject in Vlaanderen en Brussel dat jongeren de kans biedt om hun onversneden mening en krasse uitspraken binnen een flexibele werkwijze op de wereld los te laten. Sinds september komen jongeren van GO! atheneum Tienen, PISO en VIA Tienen regelmatig samen tijdens hun vrije tijd om te debatteren over ‘machtsverhoudingen’.

Tijdens deze sessies debatteerden en discussieerden ze over mondiale thema’s en leerden ze een onderbouwde mening vormen. Ze kropen in de huid van een bedrijf, een kenniscentrum voor gender en feminisme, de pers en de regering van een land. Zo ondervonden ze aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen.

Eind- en hoogtepunt is het ‘Plenum (b)XL’ op vrijdag 3 mei in Brussel. Alle deelnemers van Vlaanderen en Brussel komen die dag samen om in de kamer, de senaat en het Vlaams parlement beleidsaanbevelingen te formuleren voor onze politici. Op woensdag 3 april zijn de jongeren te gast in de raadzaal van het Tiense stadhuis. Ze zullen er enkele parlementaire vragen rond het thema ‘Machtsverhoudingen’ voorleggen aan verschillende leden van de gemeenteraad. Guido Laermans van de Tiense Fietsersbond, Barbara Evrard van Kwixx en Students For Climate deelden hun expertise bij het opstellen van de vragenlijst voor het stadsbestuur.