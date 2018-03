"Kom Heldenland Zomerbar uitbaten!" STAD ROEPT LOKALE VERENIGINGEN OP KRISTIEN BOLLEN

23 maart 2018

02u25 0 Tienen In mei is het zover: dan opent de avontuurlijke speeltuin Heldenland de deuren. Het moet een unieke ontmoetingsplaats worden voor alle Tienenaars, en die worden intussen ook zelf aangespoord om er een succesverhaal van te maken. Zo zijn lokale verenigingen meer dan welkom om er de Zomerbar te komen uitbaten.

Het Heldenland krijgt een plaats op het Martelarenplein, in het hartje van de stad, en heeft dus de ambitie om een nieuwe ontmoetingsplaats voor de inwoners te worden. Eentje met ruimte voor avontuur, maar ook voor muziek, kunst, sport en tal van activiteiten voor en door Tienenaars.





Maar de opening van Heldenland gaat ook gepaard met de opening van een mooie Zomerbar, helemaal in de duurzame stijl van De Helden. "Als stad vinden we het belangrijk dat het Heldenland iets wordt van alle Tienenaars", aldus schepen van Jeugd Gijsbrecht Huts. "Daarom kiezen we ervoor om Zomerbar Heldenland te laten uitbaten door de lokale verenigingen. Vijftien weken lang, van eind mei tot eind augustus, krijgen zij de kans om er een mooi centje bij te verdienen. Als stad leveren wij dus de infrastructuur, de drank en de versnaperingen, terwijl de verenigingen de uitbating op zich nemen."





Geen verlies maken

"We verwachten dat verenigingen in de Zomerbar staan op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag", vervolgt Huts. "Al is het ook mogelijk om meer dagen op zich te nemen en activiteiten te organiseren, zij het altijd in overleg met de jeugddienst. Zeventig procent van de opbrengst is voor de verenigingen, de overige dertig procent voor de stad Tienen. Wij tekenen immers voor de administratieve opvolging en het beheer van de voorraad. Verlies maken kan dus niet."





Verenigingen kunnen zich vanaf vrijdag 23 maart kandidaat stellen via www.tienen.be/zomerbarheldenland, en dat vanaf 10 uur. Op het webformulier moet je de voorkeurperiode voor je vereniging aangeven, alsook eventuele activiteiten die je wil organiseren.





De bouw van Heldenland in Tienen zal binnenkort uitgezonden worden op Ketnet. Verwacht wordt dat de speeltuin op zich sowieso al veel bezoekers zal lokken, maar de stad Tienen zal ook in de maanden na de opening een heel programma aan activiteiten voorstellen.