'Kicks en Bricks' in de Manege

Goed nieuws voor Legofans, want op zaterdag 13 en zondag 14 januari komt 'Kicks & Bricks' naar de Manege, aan het Sint-Jorisplein in Tienen. De Overpelt Lego Builders Club stelt er, met ondersteuning van de Tiense jeugddienst, haar Legocreaties tentoon. Star Wars, Friends, Minecraft zijn enkele van de thema's die aan bod komen en er wordt bouwanimatie voorzien en tweedehands verkoop. Op zaterdag is de Legotentoonstelling open van 10 tot 18 uur op zondag van 10 tot 17 uur. Toegang 3 euro. (HCH)