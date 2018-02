"Kennismaken met logica van computers" 05 februari 2018

02u43 0 Tienen Veertig jonge cursisten van Coderdojo Tienen leren zelf games en apps ontwerpen en robots besturen. "We maken geen programmeurs van hen, maar leren hen de logica van computers kennen", zegt vrijwilliger Thierry Declerck (46).

"Kinderen groeien op in een wereld waarin we de slaaf zijn van onze digitale toestellen. Van zodra de computer dienst weigert of iets doet wat we niet verwachten, staan we machteloos. In deze workshops leren de jongeren zulke problemen oplossen, door zelf uit te zoeken hoe de logica van ICT in elkaar zit. Dit kan later van pas komen in hun werk, maar ook in het dagelijks leven."





Met het programma Scratch kunnen de cursisten spelenderwijs hun eigen programma bouwen. Ze mogen experimenteren en sleutelen aan toepassingen, zoals robotjes met afstandsbediening. Acht vrijwilligers steken een handje toe. "Ieder kan zijn eigen laptop meebrengen, maar er zijn ook afgeschreven laptops beschikbaar die sponsorende bedrijven ter beschikking stellen. We krijgen van hen ook microbits en onderdeeltjes cadeau om mee te werken."





Coderdojo Belgium bestaat vijf jaar en geeft workshops in negentig plaatsen. "We bieden deze belangrijke vaardigheid aan, die in scholen vaak niet genoeg aan bod komt", zegt 'community lead' Bettina Steylaerts.





De workshops zijn gratis en vinden maandelijks plaats op zondagnamiddag in de creazaal van het vrijetijdscentrum. Kinderen en jongeren tussen zes en achttien jaar kunnen zich inschrijven via www.coderdojobelgium.be. Vrijwilligers met belangstelling voor ICT zijn nog altijd welkom bij Coderdojo. (VDWT)