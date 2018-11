Kaas en wijn voor MOVE! Christian Hennuy

05 november 2018

15u27 0

Het Balanske en MOVE! nodigen iedereen van harte uit op de kaas- en wijnavond georganiseerd ten voordele van MOVE! op donderdag 10 november. Een heerlijke kaasschotel met een assortiment kazen, brood en garnituur en daarbij goede wijn en een biertje staan op het menu.

Move! organiseert sinds 2003 activiteiten in de vrije tijd voor (jong)volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking in regio Tienen. De activiteiten vinden steeds plaats op de tweede zaterdagnamiddag of de derde vrijdagavond van de maand, in PC De Schakel., aan de Withuisstraat. Het Balanske is een gezinsactiviteitencentrum voor personen met een handicap en hun gezin. Het Balanske kan rekenen op een gedreven team van vrijwilligers. Ze organiseren nu samen op donderdag 10 november van 17 tot 21 uur in het dagcentrum Berbendaal, aan de Molenstraat in Tienen de kaas- en wijnavond. Er zijn ook desserts te krijgen. Deelname 15 euro, voor kinderen 9 euro. Inschrijvingen: 016/63.90.21 of hannah@balanske.be