Jeugdboekenmaand zet 'vriendschap' centraal in de bibliotheek

20 februari 2019

Tijdens de Jeugdboekenmaand van 1 tot 31 maart staat het thema ‘Vriendschap’ centraal. Ook de bib van Tienen aan de Grote Markt 3, doet mee met een leuk startfeest, een expo en heel wat auteurslezingen. Op zaterdag 2 maart van 10 tot 13 uur is er het startfeest. Tijdens het startfeest van de Jeugdboekenmaand kan men leuke vriendschapsarmbandjes komen maken of een ‘matching tattoo’ laten zetten samen met zijn beste vriend of vriendin. Of een grappig berichtje en een geheime boodschap achterlaten voor vrienden op het vriendschapsbord. Er is doorlopend een boekentafel met de tofste boeken over vriendschap in de kijker, en doorlopend een tentoonstelling ART BAK, met werken rond het thema ‘vriendschap’ door leerlingen van de ART-academie. De bib krijgt vijftien klassen van de lagere school over de vloer voor het bibspel en 62 klassen voor 29 auteurslezingen door 11 bekende auteurs zoals Stefan Boonen, Jan de Kinder en Siska Goeminne. Info: 016/80.56.70