"Is er nog nieuws rond de heraanleg van de Grote Markt?"

07 maart 2019

Op de laatste gemeenteraad informeerde oppositieraadslid Jean Defau (sp.a) naar de stand van zaken in verband met de heraanleg van de Grote Markt. “Sinds september hebben we daarover niets meer vernomen of er is er geen nieuw dossier naar voor gebracht.”

Schepen Tom Roovers (Groen) benadrukte dat het om een complex dossier gaat. “Er waren drie offertes ingediend voor de vernieuwing van de Markt, maar die lagen allen een stuk hoger dan wij geraamd hebben. We hebben nu een bureau aangesteld dat ons juridisch kan bijstaan in dit dossier. We gaan ook geen timing bekend maken, zolang er geen aannemer is aangesteld. Het is belangrijk dat we alles doen zoals het hoort.”

Defau stelde ook een vraag rond het dossier van de Nieuwstraat. “Er stond begin februari een dossier geagendeerd op het schepencollege omtrent de onderhouds-en herstellingswerken in de Nieuwstraat, maar dat werd weer afgevoerd. Waarom?”

Volgens schepen Roovers moet eerst samen met handelaarsvereniging Kwixx nagegaan worden welke periode het meest interessant is om werken uit te voeren.