"Ik wil Tienen letterlijk naar Venetië brengen" KERAMISTE AN ROOVERS ZOEKT KLEI EN AARDE VOOR MAQUETTE STAD VANESSA DEKEYZER

08 maart 2018

02u33 0 Tienen An Roovers, een keramiste met een groot hart voor Tienen, gaat een maquette van de stad maken in Tiense klei en aarde. Voor haar project zoekt ze nu ambassadeurs. "Voor elk van de 52 bouwblokken zou ik graag één bewoner peter of meter laten worden van het bouwblok waarin hij woont of werkt. Voor een bijdrage vanaf 125 euro kan je dan grond uit je eigen tuin laten verwerken in jouw bouwblok binnen de maquette." Het project gaat in mei naar de architectuurbiënnale van Venetië.

Samen met fotograaf Steven Massart en architect Peter Van Impe richtte An het collectief AtelierX op, drie kunstenaars die met een kritische blik kijken naar de maatschappij waarin ze functioneren.





Op zaterdag 17 en zondag 18 maart gaan ze in het voormalige College met een maquette die de stad verbeeldt in dialoog met het publiek over de toekomst van de stad. Die maquette gaan ze ook voorstellen op de architectuurbiënnale van Venetië.





Kleurlaag

"We willen Tienen letterlijk naar Venetië brengen, 'Bringing earth to a sinking island'", vertelt An. "Voor elk bouwblok in de maquette wil ik graag plaatselijke aarde gebruiken. Met die aarde maak ik vervolgens een kleurlaag of glazuur voor op de scherf."





Voor de realisatie van het project doet An graag een oproep naar de inwoners van Tienen om aarde te gaan scheppen in hun tuin en deze naar haar atelier te brengen.





"Een klein zakje of emmertje is voldoende. Het zou toch super zijn als jouw stukje grond mee naar Venetië kan laten gaan? Ook alle informatie over de geschiedenis van het Tiense aardewerk is welkom. Heb je verhalen over pottenbakkers in de familie? Woon je op een plaats waar klei in de grond zit? Ken je iemand die 'aan den Rooie' gewoond heeft? Weet je meer over 'ne zwette Pottefér'? Alle info is welkom!"





Startschot

Na afloop van de biënnale krijgen de ambassadeurs van het project de beker uit de maquette waarvoor ze zelf grond hebben afgestaan.





"Het weekend van 17 en 18 maart is het startschot voor AtelierX. Dan opent ons werkatelier in het oude College in de Broekstraat. Het zou ongelofelijk zijn als we dat weekend alle aarde kunnen verzamelen", besluit An.





Meer info vind je op op www.atelierx.be of via mail naar project@atelierx.be