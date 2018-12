“Ik blijf in hart en nieren een socialist die zich iedere dag blijft inzetten voor de Tienenaars” vdt

28 december 2018

14u22 1 Tienen Pas herverkozen Tiens sp.a raadslid Daniël Vanluyten begrijpt de heisa rond zijn persoon niet goed. Enkele dagen geleden kwam hij onder vuur te liggen door enkele radicale reacties op sociale media.

“Daarin hanteert de sp.a’er een rechts discours dat aansluit bij het Vlaams Belang en N-VA en niet aansluit bij de idealen van zijn partij”, klonk het in een anonieme brief aan partijvoorzitter John Crombez. Daarin wordt ook de vraag gesteld of iemand als Vanluyten nog wel gemeenteraadslid voor sp.a kan zijn na zulke uitlatingen. “Ik heb gewoon geprobeerd het buikgevoel van de mensen in de straat, zowel socialisten als andersgezinden, te verwoorden”, reageert Vanluyten nu. “Dat betekent zeker niet dat dit mijn persoonlijke opvattingen zijn. Er wordt te weinig geluisterd naar de man in de straat, de afstand tussen de politiek en de man in de straat wordt te groot. De grote media aandacht verbaast mij en duidt erop dat dit toch een probleem is. Ik blijf in hart en nieren een socialist die zich iedere dag naar best vermogen blijft inzetten voor de Tienenaars.”

Meer over Daniël Vanluyten

politiek