"Ik ben altijd op zoek naar verbetering" DANKZIJ STUDENT JORN (23) VOLDOEN OUDE WAGENS AAN NIEUWE EMISSIENORM VANESSA DEKEYZER

21 juni 2018

02u31 0 Tienen Met de steeds strenger wordende emissienorm moeten mensen vaak hun oude wagen van de hand doen omdat die hier niet meer aan voldoet. Maar Jorn Vanthienen uit Budingen, laatstejaarsstudent Autotechnologie aan de Karel de Grote Hoge School in Hoboken, heeft daar een oplossing voor bedacht.

Het kostte hem zes maanden bloed, zweet en tranen, maar gisteren mocht Jorn met trots zijn eindwerk voorleggen aan de schooljury. Die was duidelijk onder de indruk. Jorn dokterde voor zijn eindwerk bij zijn stagebegeleider Permantier Motors in Tienen immers een systeem uit waarmee een oud voertuig perfect de nieuwe emissienorm kan halen. "Het is absoluut een minderheid aan studenten dat zo'n uitdaging durft aan te gaan en er dan nog in slaagt om die uitdaging zelfstandig tot een goed einde te brengen", klonk het. "Daarenboven moet je weten dat Jorn uit het beroepsonderwijs komt. Zo zie je maar dat motivatie en inzet je heel ver kunnen brengen." Jorn is gefascineerd door auto's en computers. "Ik ben altijd op zoek naar hoe ik iets kan verbeteren en eenvoudiger en efficiënter kan maken. Vandaag zijn de uitstootnormen en de impact ervan op het milieu een veelbesproken item in de automobielsector. Dit bracht me op het idee om een ouder voertuig te hergebruiken met verbeterde technologie, omdat niet iedereen het budget heeft om een nieuw voertuig aan te kopen. Soms is er ook emotionele waarde mee gemoeid."





Jorn ging aankloppen bij zijn stagebegeleider Permantier Motors in Tienen. "We vonden het meteen een topidee", zegt Wim Roelants.





Honda van '96

"Toevallig hadden we hier nog een oude Honda van het bouwjaar '96 staan. De voorbije maanden was Jorn niet van de wagen weg te slaan. Af en toe kwam hij advies vragen en dan knutselde hij weer verder." Al dat harde werk zorgde ervoor dat deze oude wagen nu voldoet aan de euronormen, wat minder uitstoot en brandstofverbruik betekent. "Het was niet meteen ingenieurswerk, want alle aanpassingen en systemen bestonden al", vertelt Jorn. "Maar het was wel de kwestie om de systemen samen toe te passen op de juiste manier."





Maar wat gaat er nu met deze uitvinding gebeuren? "Mijn eindwerk is nog maar een proefproject. We willen nu komen tot een geautoriseerde meting en de politiek warm maken voor positieve veranderingen", zegt Jorn, die nog gaat verder studeren aan de KULeuven. Hij weet dat het geen makkelijke opdracht zal worden om zijn systeem gecommercialiseerd te krijgen. "Misschien zal de kostprijs te hoog liggen. Maar we geven niet op! Je moet ergens beginnen."