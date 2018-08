"Hopelijk wachten ze geen week" WILLY (72) VINDT HANDGRANAAT IN TUIN EN WACHT HELE DAG OP DOVO KRISTIEN BOLLEN

02u24 0 Tienen De 72-jarige Willy Meyvisch uit de Valkenswaardlaan in Tienen heeft gisteren bij de aanleg van zijn eigen petanquebaan in de tuin een handgranaat gevonden. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) werd op de hoogte gebracht, maar gisteravond lag het ding er nog steeds.

"Hopelijk wachten ze hier niet mee tot volgende week, mijn vrouw durft intussen het huis niet meer uit zolang de handgranaat er is. " En Willy wil natuurlijk zo snel mogelijk zijn gedroomde petanquebaan afwerken. Gisteren was hij bezig daarvoor een put te graven. "Niet echt diep hoor", zegt de man. "Plots stootte ik op er een grote kluit aarde. Ik sloeg er nog met mijn schop op om de aarde stuk te krijgen. Helaas spatte de klonter niet uiteen maar weerklonk het geluid van metaal. Meteen wist ik dat er iets mis was. Door de klap brak er ook een stuk van de slagpin af. De handgranaat, wel wat moeilijk te herkennen met die aarde rond, raapte ik dan maar op en legde ze aan de kant en contacteerde de politie. Even later daagden twee agenten op die me bevestigden dat het effectief om een handgranaat ging. Ze plaatsten er een emmer over en verwittigden DOVO om het te komen ophalen. Die zijn echter nog steeds niet geweest. Intussen mogen we onze tuin niet meer in en mag ik ook niet verderwerken aan de petanquebaan. De ontmijningsdienst moet eerst nagaan of er geen andere explosieven of springtuigen in de grond steken. "





Mogelijk meerdere granaten

Willy en zijn echtgenote wonen midden in een woonwijk, net buiten het centrum. Of er echt een gevaar is dat er nog meerdere granaten of oorlogstuigen in de wijk verborgen liggen ? "Zo'n vaart zal het wel niet lopen denk ik. In 2000 kwamen we hier wonen. In de tuin was toen een vijver. Die vijver hebben we toen opgevuld. Het is net op die plaats dat ik de petanquebaan wil aanleggen en ben beginnen graven. De handgranaat, die volgens mij ergens uit de Tweede Wereldoorlog moet zijn, is dus eerder toevallig hier terechtgekomen. Wel is het dus mogelijk dat er meerdere exemplaren in de aangevoerde aanvulgrond liggen. Vanwaar die grond afkomstig is, is natuurlijk een raadsel. Toch wel raar dat de ontmijningsdienst ons laat wachten. Hopelijk komen ze snel want mijn vrouw is er echt niet gerust in. En ik zou graag deze zomer nog wat kunnen petanquen."