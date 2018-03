"Het is puzzelen om patiënten een bed te geven" AL DRIE WEKEN EEN OPNAMESTOP VAN KRACHT IN RZ TIENEN VANESSA DEKEYZER

20 maart 2018

02u35 0 Tienen De griepepidemie blijft aanhouden en dat is goed te merken in het Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen. Sinds 26 februari is er non-stop een opnamestop van kracht. "Het is elk dag puzzelen om patiënten een bed te geven", reageert algemeen directeur Hans Struyven. "Opnamestops komen regelmatig voor in de winter, maar meestal duren die maar één tot vier dagen."

Een opnamestop wordt om de 24 uur geëvalueerd, maar sinds 26 februari kon die nog geen enkele keer afgeblazen worden.





"De griep duurt langer dan vorige jaren en daarnaast zien we dat de patiënten zieker zijn en dan spreken we niet alleen over de geriatrische populatie, maar ook over kinderen en patiënten van middelbare leeftijd", zegt directeur Hans Struyven. "De instroom via spoed is momenteel zeer groot en dus is de druk op deze afdeling heel zwaar!"





Voornamelijk de bedden op intensieve zijn overbezet.





"Er is bijkomende capaciteit gemaakt, maar herhaaldelijk moeten we intensieve patiënten doorverwijzen naar omliggende ziekenhuizen, waar het ook heel druk is", legt directeur Struyven uit. Ook op de geriatrische afdeling is het alle hens aan dek. "We zien voornamelijk ouderen die ten gevolge van een griep of luchtweginfectie erg verzwakt zijn", zegt dokter Anne Beyen, diensthoofd Geriatrie. "Ze zijn minder mobiel en vallen sneller. Heel veel patiënten zijn ook gedehydrateerd doordat ze minder eten en drinken. Een gelijkaardige piek zien we elke winter terugkomen maar dit jaar zijn het beduidend veel meer patiënten."





Tot overmaat van ramp zijn er ook verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis getroffen door ziekte van medewerkers, wat de belasting verder opvoert.





"Het personeel draait overuren", geeft directeur Struyven te kennen. "Op piekmomenten roepen we nu ook bijkomend verpleegkundigen en artsen op om de toestand op te vangen. En de directiewacht is in het weekend in het ziekenhuis aanwezig om de situatie op de voet op te volgen."





Afgelopen weekend nam de drukte gelukkig ietwat af.





"In maart hebben we op de spoedafdeling piekmomenten gehad tot 77 patiëntencontacten per dag en aanhoudend een verhoogd gemiddelde van 60 tot 70 handelingen. Het afgelopen weekend zaten we opnieuw aan het normale gemiddelde van 54 patiëntencontacten per dag. Maar voorlopig blijft de opnamestop wel van kracht", besluit directeur Struyven.