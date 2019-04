“Het dossier rond de erfgoedsite ligt stil, net als zoveel andere dossiers” Vanessa Dekeyzer

10 april 2019

11u59 4 Tienen Raadslid Jean Defau (sp.a) informeerde naar de stand van zaken rond de erfgoedsite. Het suikermuseum sloot in april 2017 de deuren en zou plaats maken voor Z.O.E.T., ofwel Zone voor Ontmoeting, Erfgoed en Toerisme. Twee jaar later is het nog steeds wachten op dit nieuwe bezoekerscentrum met cafetaria, streekshop en ruimte voor theatervoorstellingen. “Niets beweegt in dit dossier”, reageert Defau boos.

In januari vorig jaar maakte de stad bekend een investeringsbudget van 352.000 euro uit te trekken voor de ontwikkeling van Z.O.E.T. Meteen daaraan werd de opening van de eerste fase gepland eind september. Vandaag staat het Suikermuseum nog steeds leeg. “Ik vind het bijzonder jammer dat de stad niet meer doet met deze erfgoedsite”, reageert Jean Defau. “Ik ben zelf twaalf jaar schepen van Cultuur geweest en samen met mij hebben zoveel schepenen voor deze museumsite gevochten. En nu laat men deze maar verkommeren.”

De Tiense museumsite verloor onlangs nog haar erkenning op regionaal niveau en de bijhorende werkingssubsidies van 125.000 euro per jaar. “Ook hiervoor heb ik in het verleden meermaals gewaarschuwd, maar men heeft niet geluisterd. Nu wordt ook het ook stil rond de rest van de site en rond nog veel andere dossiers, zoals de heraanleg van de Grote Markt en het dossier van het woonzorgcentrum Keienhof. Het is wel nog steeds dezelfde coalitie die hier aan het werk is en toch heerst er zo’n stilstand!”

Volgens schepen van Cultuur, Wim Bergé (CD&V), is men wel degelijk bezig met de opwaardering van de erfgoedsite. “Er is een nota klaargemaakt door de mensen die actief zijn op de site. Die zal een goed werkinstrument zijn.”

