“Het Buddyproject is hartverwarmend” vdt

24 januari 2019

17u00 0 Tienen De stad Tienen en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS Tienen) startten bijna twee jaar geleden met het buddyproject om anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, wegwijs te maken in Tienen. Zopas kwamen alle huidige deelnemers aan dit succesvolle project samen om ervaringen uit te wisselen.

“Buddy’s vormen een aanvulling op de professionele dienstverlening. Ze ondersteunen nieuwkomers met het oog op participatie aan alle maatschappelijke domeinen”, legt schepen van Mensen, Ine Tombeur (N-VA) uit. “De concrete invulling van deze ondersteuning is maatwerk, afhankelijk van de noden en vragen van de nieuwkomer.”

“Het succes van het buddyproject is hartverwarmend”, schepen Tombeur verder. “Eind 2018 vervulden 43 Tienenaars de rol van buddy. Ondertussen werden er 26 buddy’s gekoppeld aan anderstalige nieuwkomers en worden er 84 mensen, waarvan 52 kinderen, ondersteund door buddy’s. Zevenentwintig procent van de anderstalige nieuwkomers komt uit Irak, 24 procent uit Afrika en 19 procent uit Syrië. Zestig procent verblijft in België sinds de vluchtelingencrisis van 2015.”

Door buddy te worden van een nieuwkomer biedt de Tienenaar daadwerkelijk hulp. Zowel buddy’s, nieuwkomers als de diensten beoordelen het buddyproject als erg positief, bleek tijdens een samenkomst van de deelnemers aan het project. “Het is erg mooi als je nieuwkomers hoort zeggen: ‘Nu heb ik ook een Tiense mama!’, het is dan dat je de meerwaarde van ons buddyproject voelt,” meent schepen Tombeur. Wie meer wil weten over het buddyproject of zich kandidaat wil stellen, kan terecht op buddyproject@tienen.be.