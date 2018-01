"Het blijft elke dag knokken voor onze ondernemers" 02u28 0 Foto V. Dekeyzer De Tiense Unizo-voorzitster Martine Ponsaerts.

Unizo-voorzitster Martine Ponsaerts blikte in Brasserie Grand Cru in Kerkom even terug op 2017. "We zien een positieve bestuursevolutie en een groeiend aantal inwoners in Boutersem en Hoegaarden, maar als ondernemer blijft het elke dag knokken, door de scherpe concurrentie, met zware kosten, met kritische klanten, ingewikkelde reglementeringen en controles, de uitdaging van e-commerce, langere files, schijnzelfstandigen en het onbelast bijverdienen." Maar Martine kijkt liever vooruit. "In dit nieuwe jaar 2018 willen wij ons steentje bijdragen rond het versterken van de handel in de kern van Tienen en in het wegwerken van de hoge leegstand in het centrum. Misschien kunnen we samen met de stad in die leegstaande panden pop-up zaken lanceren. Verder moet er werk gemaakt worden van overleg en realistische oplossingen voor mobiliteit en oneerlijke concurrentie. In dit verkiezingsjaar 2018 zouden we ook graag zien dat de bevoegdheden van economie, handel en middenstand aan één schepen toevertrouwd worden en op één loket in het stadhuis verzameld worden." (VDT)