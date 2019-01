“Heraanleg Bondgenotenlaan? Er zijn andere prioriteiten” Katrien Partyka wil ook deel van het Regionet Leuven naar het Hageland zien gaan Vanessa Dekeyzer

10 januari 2019

16u50 0 Tienen De nieuwe stadsbesturen van Tienen en Leuven zijn nog maar net geïnstalleerd of het komt al tot een botsing. Onderwerp van de twist is het artikel in onze woensdagkrant over de gelden van de Vlaamse overheid die vrijkomen voor Regionet Leuven.

De nieuwe meerderheidspartij Groen Leuven droomt al van een nieuwe Bondgenotenlaan. “Voor alle duidelijkheid, collega’s van Leuven, Regionet en de vervoersregio gaan niét over de stad Leuven alleen. Investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur zijn nodig in het hele Hageland”, reageert Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Openbaar vervoer

“De legislatuur is nog maar net gestart en ik moet mij al boos maken”, zegt Partyka. “Maar ik heb daar zeker reden toe. Vlaanderen heeft sinds kort 15 vervoersregio’s. Regionet Leuven is er daar eentje van. Maar dat gaat niet over enkel Leuven, maar over héél Oost-Brabant. Het geeft ons als burgemeesters medezeggenschap over het openbaar vervoer. De Lijn moet dus samenwerken met ons voor wat betreft de kleine verbindingen, alsook voor het vervoer op maat. En daar is in het Hageland toch wel heel wat werk aan de winkel. Er zijn de laatste tijd bijzonder veel verbindingen en bushaltes afgeschaft. Daar moet iets aan gebeuren. Het gaat hier dus niet alleen voor de bussen op de Bondgenotenlaan voor alle duidelijkheid!”

Renovatie station

“Ik ben het eigenlijk beu dat Leuven altijd maar vooraan staat wat betreft het uitdelen van de cadeaus”, aldus Partyka. “Leuven heeft, terecht, al twintig jaar geleden een volledig nieuw station gekregen, terwijl dat van ons in het puin ligt, en dat is van dezelfde periode. Wij zijn al jaren vragende partij voor een renovatie! Men spreekt ook steeds over de heropening van het station van Haasrode. Wat met een heropening van het station van Kumtich? De steenweg Tienen-Leuven is vandaag overvol, dus een heropening van dit station zou zeker nuttig kunnen zijn.”

Eind januari volgt er een overleg met allee burgemeesters over het Regionet Leuven. “We gaan daar zeker onze zeg doen met de hele regio”, zegt Partyka kordaat. “Ik heb er zeker niets op tegen dat Leuven zich verder ontwikkelt. Dat is ook goed voor de stad Tienen en omliggende gemeenten, maar de inspanningen van de vervoersregio Leuven, zullen ook voor een groot deel naar het Hageland moeten komen, want hier liggen de prioriteiten wat betreft het openbaar vervoer, en niét bij de herinrichting van de Bondgenotenlaan.”