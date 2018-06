"Grote solidariteit doet deugd" DUIVENMELKER JEF WIL ZO SNEL MOGELIJK LEVENSWERK HEROPBOUWEN VANESSA DEKEYZER

26 juni 2018

02u49 0 Tienen Daags nadat zijn duiventil uitbrandde, maakt Jef Vanwinkel de balans op en die is zwaar. Enkele honderden duiven zijn omgekomen en er zijn er zeker nog 150 die hun weg niet meer naar huis vinden. "Onder andere de vijfde beste duif van België is nog niet terug", zegt Jef, terwijl hij 'kom, kom, kom' roept. Strijdvaardig als hij is, wil hij zo snel mogelijk aan een heropbouw beginnen.

Daarvoor moest hij van het parket wel groen licht krijgen. Die stuurden een branddeskundige en het labo ter plaatse. Volgens hun eerste bevindingen was de brand niet aangestoken. De juiste oorzaak kon niet achterhaald worden.





"We focussen ons nu eerst op de gezondheid van de diertjes, die nog levend uit de brand gekomen zijn", zegt Liliane Sterkx, Jefs echtgenote. "Hoe zwaar zijn zij gekwetst? Een dierenarts zal dat uitmaken. Dat zal een kostelijke bedoening worden, maar als je dieren houdt, moet je daarvoor zorgen."





En dat doet Jef al 35 jaar met hart en ziel. In de zomerperiode zit hij wel tot vijftien uur per dag in zijn duivenhok. "Dat klinkt misschien gek, maar die duiven zijn mijn leven", zegt hij met de krop in de keel. "Ik mocht er dan misschien meer dan duizend hebben, toch kon ik, misschien op één enkele fout na, zeggen wie wie is. Het doet dan ook pijn om nu de kadavers te zien liggen. Ik hoop dan ook dat de opruiming zo snel mogelijk kan aanvangen. Ik zal een firma contacteren om dat te doen, want emotioneel kan ik dat zelf niet aan."





Die opruiming zal vermoedelijk door een gespecialiseerde firma moeten gebeuren, want in het oude gedeelte van de duiventil zit wellicht asbest.





Genoeg hulp

Het hout voor de nieuwe hokken is al besteld. "En aan mankracht zal het ook niet ontbreken", zegt Liliane. "Het is ongelofelijk om te zien hoeveel solidariteit er is bij vrienden, familie, collega-duivenmelkers en klanten uit binnen-en buitenland. Allemaal bieden ze hulp aan. Dat doet deugd, al weten we natuurlijk dat er nog moeilijke tijden aankomen. Dit jaar zit het spelen er al op. Dat is toch een serieus inkomstenverlies. Gelukkig hebben we altijd zuinig geleefd. Maar het vraagt toch tijd om weer vanaf bijna nul te beginnen."





Gelukkig zijn er nog enkele oude duiven gered, die voor de nodige nakomelingen kunnen zorgen.





"Dankzij de snelle interventie van onze zoon Kevin en zijn vrouw zijn we niet alles kwijt. Zij wonen naast ons en hun hond Bo sloeg zondagmorgen omstreeks 5 uur alarm. Kevin is meteen beginnen roepen zodat wij gewekt waren", zegt Liliane. "Jef is dan in zijn onderbroek in de brandende hokken gekropen, waarna hij samen met Kevin en andere ter hulp gesnelde mensen een ketting maakte om zoveel mogelijk duiven te redden. Het was voor hen toch een heel traumatische ervaring, ook voor onze kleinzonen Goran (13) en Tristan (10), die duiven voor ogen zagen opbranden."





Zo'n 120 duiven worden momenteel verdeeld opgevangen in opgestelde noodhokken bij vijf collega-duivenkwekers. "Er werd er ook eentje gevonden in de buurt bij mensen thuis", zegt Jef. "Bij deze doen we nog een warme oproep: wie een gestrande duif vindt, breng die alstublieft naar de Heuvelstraat 39."