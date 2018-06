"Gratis elektriciteit aftappen van de stad....het kan." 04 juni 2018

02u29 0 Tienen "Gratis elektriciteit aftappen tijdens de zondagsmarkt op het Sint-Jorisplein, het kan", stelt Danny Puyneers van de Stadspartij Tienen Plus.

"De elektriciteitskast, die hier voor de marktkramers staat, is dan ook opmerkelijk genoeg niet afgesloten. Er staat enkel een houten constructie rond, met 'deurtjes' die nog niet eens sluiten." Danny nam de proef op de som, trok met zijn mobilehome naar het plein en stak de stekker in de elektriciteitskast. "Het is een ludieke actie om de stad er attent op te maken dat dit een gevaarlijke situatie is. Wat als een spelend kindje in een van die gaten van 380 Volt een spijkernagel steekt? Tegelijk wil ik met deze actie het stadsbestuur aanspreken over haar energiebeleid. Waar blijven de beloofde zonnepanelen?" Heel ludiek vindt schepen van Markten Gijsbrecht Huts (N-VA) de actie niet. "De kritiek is misschien wel wat terecht, maar dat geeft je nog niet de toelating om elektriciteit van de stad te stelen. We zullen er op toezien dat de elektriciteitskast beter afgesloten zal worden." Wat betreft de plaatsing van zonnepanelen, zijn er volgens schepen van Milieu, Tom Roovers (Groen), te weinig daken van openbare gebouwen geschikt gevonden voor de plaatsing ervan. "Het dak van het stadsmagazijn moet eerst gerestaureerd worden, net als het dak van het Toreke. En ook het dak van het zwembad, dat nochtans niet zo verouderd is, blijkt in niet zo geweldige staat te zijn. Dus eerst moeten we die investeringen doen vooraleer we kunnen overgaan tot de plaatsing van zonnepanelen." (VDT)