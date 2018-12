‘Gele hesjes’ verwelkomen Sint Kristien Bollen

06 december 2018

Deze ochtend leek het er op dat de “Gillets Jaunes” neergestreken waren op de Kalkmarkt in Tienen. Drie agenten hielden het in de gaten, maar alles verliep vrij rustig, geen relletjes of brandstichting. Het waren immers niet de - intussen beruchte - échte gele hesjes, maar leerlingen die de Sint kwamen opwachten. De agenten waren er om erop toe te zien dat de kinderen veilig naar de Kalkmarkt konden lopen. En de Sint? Die zag enkel brave gele hesjes.