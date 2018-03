"Geld is op en toch gooit stad ermee" OPPOSITIE BOOS OMDAT AANWERVINGEN DOOR EXTERN BUREAU GEBEUREN VANESSA DEKEYZER

03 maart 2018

02u33 0 Tienen De stad werft aan en gaat op zoek naar personeel voor de technische en ICT-dienst. Verder wordt er een algemeen en financieel directeur aangeworven in het kader van de fusie van de gemeente en het OCMW. "De stad neemt een extern studiebureau onder de arm, maar dat kost handenvol geld", klaagt oppositieraadslid Jean Defau (sp.a). "Bovendien is er genoeg expertise in huis om de 'hogere' functies in te vullen."

"De pot is bijna op en toch blijft het stadsbestuur geld door ramen en deuren gooien." Sp.a-fractieleider Jean Defau is het grondig oneens met de beslissing van de stad om via een extern bureau een algemeen en financieel directeur aan te werven. "Nochtans laat het huidig budget, dat tonen de financiële cijfers althans, slechts een beperkte beleidsruimte toe", verduidelijkt Defau. "Bovendien heeft de stad al twee financieel beheerders in het OCMW en aan de stad plus een OCMW-secretaris. Die mensen kunnen deze functies perfect zelf invullen en dan was er 330.000 euro bespaard!"





Jobpunt Vlaanderen

Ook onafhankelijk raadslid Patrick Grootjans begrijpt de beslissing van de stad niet. "De aanwerving gebeurt opnieuw door Jobpunt Vlaanderen", zegt hij. "De voorbije twee jaar hebben zij via een studiebureau al een heel slechte, dure selectie gevoerd voor de aanstelling van een nieuwe secretaris, die er dus nog steeds niet is. Wat is de bedoeling van dit tweedekansonderwijs?"





Schepen Eddy Poffé (Open Vld) begrijpt de heisa niet. "Zowel intern als extern kan iedereen zich kandidaat stellen voor de functies. We hebben op het stadhuis zeker capabele kandidaten en ik verwacht dan ook dat zij deelnemen aan de selectieprocedure. Ik hoop dat zij er als beste uitkomen. We willen gewoon op elke plaats de beste persoon en kiezen voor een objectief personeelsbeleid zonder vriendjespolitiek of politieke benoemingen. Dit zijn de gevolgen daarvan."





Broodnodig

Poffé vindt overigens niet dat het stadsbestuur met geld gooit. "Die extra aanwervingen zijn echt nodig", zegt de schepen. "Onze technische dienst heeft amper twee mensen op A-niveau, ingenieursniveau dus, in dienst. Leuven heeft er maar liefst 27. Die dienst wordt hier dus overstelpt met werk, vandaar dat we minstens twee extra ingenieurs willen aantrekken. We willen ook nog een informaticus aanwerven voor de verdere digitalisering."





Syndicaten tegen

Volgens oppositieraadslid Marie-Claire Loozen (sp.a) zijn er goedkopere manieren om objectief kandidaten te screenen. "Dat we niet alleen staan in onze visie, blijkt duidelijk uit het ontbrekend protocol tussen de stad en de syndicale organisaties. Die laatsten stemden immers tegen."





Het punt werd na de verhitte discussie toch ter stemming voorgelegd en geaccepteerd door de meerderheid.