"Geen begrip voor mij en mijn klanten!" VERLENGD PARKEERVERBOD AARSCHOTSESTEENWEG SCHIET IN VERKEERDE KEELGAT VANESSA DEKEYZER

20 januari 2018

02u37 0 Tienen Schoonheidsspecialiste Yvette Derwael van Forever Young is het parkeerverbod voor haar deur grondig beu. Dat werd ingesteld om het werfverkeer van bouwproject Park Passionisten vlot te laten verlopen. Normaal gezien was het van kracht tot eind januari, maar dat wordt nu met een maand verlengd. "Ik heb al zoveel verlies geleden in 2016 tijdens de werken aan de Vesten, nu word ik opnieuw gestraft", zegt Yvette moedeloos.

"En dit in de normaal drukste periode van het jaar, de winter", zegt Yvette, die de wanhoop nabij is. De werken aan het overliggende bouwproject Park Passionisten hebben vertraging opgelopen, waardoor het bijhorende parkeerverbod op de Aarschotsesteenweg een maand langer van kracht blijft. "De aannemer geeft weerverlet als reden van de verlenging van het verbod op en daar heb ik begrip voor, maar wie toont er begrip voor mij?", zegt ze.





Belasting van 1.250 euro

Tot overmaat van ramp kreeg Yvette onlangs van de stad een factuur van 1.250 euro in de bus, een belasting op het ontbreken van een parkeerplaats. "Het is zo dat ik onlangs de garage naast de zaak verbouwd heb tot bijkomende ruimte voor handel", licht ze toe. "Daardoor is er inderdaad een parkeerplaats verdwenen, maar ik huur maar liefst vier garages op de steenweg, die dienen om mijn wagens en die van mijn personeel in onder te brengen. We hoeven dus geen parkeerplaats op de steenweg zelf in te nemen. Bovendien komt er zelfs een parkeerplaats bij op de steenweg, want nu mijn garage er niet meer is, mag men voor dit verbouwde pand wél parkeren."





Volgens schepen Johan Dewolfs (N-VA) is Yvette wel op de hoogte gesteld. "In het dossier van de dienst ruimtelijke ordening werd mevrouw Derwael al op 21 maart 2011 geïnformeerd dat haar verbouwing aanleiding zou geven tot het verlies van een garage en daardoor na één jaar een belasting op ontbrekende parkeerplaats zou verschuldigd zijn", reageert schepen Johan Dewolfs (N-VA). "De stad bleef zeer geduldig wachten, omdat een oplossing in de maak was, maar vandaag is de ontbrekende parkeerplaats nog niet hersteld en past de stad het belastingreglement dus gewoon toe."





Reglement bijsturen

Dit belastingreglement werd ingevoerd in 2009 om eigenaars te verplichten voldoende parkeerplaatsen te voorzien bij een bouw in functie van het aantal wooneenheden om zo voldoende parkeerplaatsen op straat te behouden. Maar volgens de Stadspartij Tienen Plus moet dat reglement bijgestuurd worden. "Wij zullen op een volgende gemeenteraad een amendement indienen om het reglement aan te passen", zegt Johnny Hion. "Als een verbouwer of bouwer onmiddellijk het nodige doet om bijkomende parkeerplaatsen ter compensatie te kopen of te huren, zoals mevrouw Derwael, hoeft er volgens ons geen bijkomende belasting geheven te worden."





Comité P

Yvette is alvast niet van plan de factuur te betalen. "Ik ga de zaak betwisten", zegt ze strijdvaardig. "En ik stap ook naar het Comité P om de proces-verbalen die mijn klanten momenteel moeten betalen wanneer ze voor de deur parkeren, aan te vechten. Er is misschien wel een tijdelijk parkeerverbod van kracht, maar het kan niet zijn dat de politie enkel hier verbaliseert, terwijl wat hogerop de steenweg volop dubbel geparkeerd wordt ter hoogte van de begrafenissencentra. Iedereen is gelijk voor de wet en mijn klanten mogen niet geviseerd worden."