“Geef ons op tijd onze lonen” Onthaalouders trekken aan de alarmbel. Vanessa Dekeyzer

12 november 2018

12u29 0 Tienen De onthaalouders aangesloten bij de Dienst Onthaalouders van de stad Tienen slaan alarm. De lonen worden de laatste maanden niet tijdig uitbetaald. “Zo wachten we ook nu op ons loon van oktober”, klinkt het. “Maar in afwachting daarvan moeten we wel uit eigen zak de voeding en andere dingen voor de verzorging van onze kindjes betalen, terwijl sommige onthaalouders er financieel alleen voor staan!”

Sofie Collaerts, Myriam Kinnaer, Els Arnauts, An Coumans en Winnie Stiers zijn vandaag met hart en ziel actief als onthaalouders. Zij ontfermen zich dagdagelijks met veel toewijding over ‘hun’ kindjes. “Maar uiteraard doen we dat niet gratis”, zeggen de dames. “Aangezien we aangesloten zijn bij de dienst Onthaalouders van de stad Tienen, zorgt die laatste voor onze verloning. En daar durft het de laatste tijd mank te lopen.”

“Ons loon van september hebben wij pas op 15 oktober mogen ontvangen”, zegt Els, die samen met An kinderen opvangt in Vissenaken. “En deze maand zijn we ook nog wachtende op onze centen. Wij verwijten de dienst Onthaalouders niets, omdat die er telkens voor zorgt dat de prestaties tijdig verwerkt zijn en ingediend worden bij het stadsbestuur. Maar daar wordt onze uitbetaling blijkbaar niet als prioritair beschouwd, moeten we vaststellen. Nochtans moet de financiële dienst enkel een handtekening plaatsen en kan de uitbetaling gebeuren.”

Myriam is al twaalf jaar actief als onthaalouder bij de stad Tienen. “In het verleden is het nog gebeurd dat de uitbetaling van de lonen vertraging oploopt. We vinden dit toch wat respectloos naar ons werk toe. Wij hebben ook onze rekeningen tijdig te betalen. Zo lopen er leningen voor woningen, waar de kinderen in opgevangen worden, en ook de werkingskosten zijn elke maand te vergoeden. Alleenstaande onthaalouders kunnen niet terugvallen op het loon van hun partner en zij kunnen wel eens in de problemen komen wanneer het loon achterblijft.”

En dus trekken de onthaalouders volgende week naar het stadhuis om de problematiek aan te kaarten. “Je ziet in de omgeving regelmatig onthaalouders wegvallen, maar dat is niet onlogisch natuurlijk”, zegt Winnie Stiers. “We werken 11 uur per dag aan een niet zo luxueuze dagvergoeding en krijgen amper opslag. Wanneer we dan nog niet tijdig krijgen waar we recht op hebben, wordt de situatie wel heel erg triest.”

Schepen van Kinderopvang, Bram Delvaux (Open Vld), belooft de situatie met de financieel directeur en het college te bekijken. “We zullen uitpluizen wat precies de oorzaak ligt van deze laattijdige betaling en zullen hierna een gepaste oplossing trachten uit te werken.”