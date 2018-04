'Fietsende flik' hangt kepie aan de haak RUDOLF 'RUDY' STRUYF (65) NEEMT VRIJDAG AFSCHEID VAN POLITIEKORPS VANESSA DEKEYZER

25 april 2018

02u49 0 Tienen Op 5 juli wordt Rudolf 'Rudy' Struyf, beter gekend als de 'fietsende flik', 65. Vrijdag neemt het politiekorps van Tienen dan ook met pijn in het hart afscheid van haar 'fietspatrouille'. En ook de Tiense bevolking zal Rudy missen in het straatbeeld: "Jammer dat er weer iemand van de 'oude garde' verdwijnt."

Na zijn 18 maanden durende militaire dienst bij de luchtmacht wilde Rudy eigenlijk in eerste instantie koers gaan rijden. "Maar ik kreeg helaas geen vet contract aangeboden en dus moest ik op zoek naar een alternatief", zegt hij lachend. "Ik kon terug naar het leger om bij de militaire politie te gaan, maar ik besloot uiteindelijk om me bij de 'gewone' politie aan te sluiten. Na inschrijving en aflegging van proeven, werd ik toegelaten en op 1 mei 1978 startte ik bij de politie van Tienen in de Gilainstraat. Enkele jaren later verhuisden we naar de Grote Markt, waar ik samen met enkele collega's de lokale recherche oprichtte."





Daar bleef Rudy enkele jaren meedraaien, maar al snel begon hem dat te vervelen. "Ik vond dat maar een saaie boel. Zo uren met verdachten in een ruimte zitten en ondervragingen doen, was eigenlijk niets voor mij. En dus besloot ik om naar de interventie-eenheid over te stappen. Daar was de sfeer losser en het werk veel gevarieerder. En belangrijk voor mij was dat ik weer de baan op kon en onder de mensen kon zijn."





Rudy ging ook bijstuderen en bracht de opleiding criminologie tot een goed einde. Dit werd eind jaren '90 beloond met een titel van hoofdinspecteur. "Ik kreeg de leiding over 'ploeg 4' en tot 2016 ging me die functie goed af. Toen stapte ik naar de korpschef met het nieuws dat het welletjes geweest was en dat ik er op mijn 63ste mee wilde stoppen. Maar dat was buiten het korps gerekend, dat me niet graag wilde laten gaan. De zoektocht naar een alternatief eindigde bij de fietspatrouille. Ik zag dat meteen zitten: terug naar de basis, de cirkel was rond."





"Op de fiets leef je weer echt tussen de mensen en dat is toch iets wat ik de jaren voordien gemist heb", vertelt de 'fietsende flik'. "Zeker met de hervorming is de politieman verder weg van de mensen gegroeid. We zijn eigenlijk meer secretarissen geworden met al die paperassen. Je moet van de ene naar de andere zaak rennen en dan daarna snel weer naar de bureau om de hele papierwinkel af te handelen. Ik vind dat een spijtige evolutie."





'Delete'

Binnen enkele dagen sluit Rudy zijn 40-jarige carrière af. "Ik heb in al die jaren alles meegemaakt, van branden tot verkeersongevallen tot moorden. Of ik daar nu echt iets kan uitpikken, dat me altijd is bijgebleven? Niet meteen. Ik werkte met een goed team en als wij een zaak rond hadden, volgde een goede debriefing en daarmee was de zaak afgesloten. Ik heb zo'n knopje 'delete' en dan open ik een nieuw file. Je mag als politieman niet te emotioneel geraken, anders houd je het niet lang vol."





"Of ik een goede politieman geweest ben? De mensen zeggen van wel. Omdat ik communicatief sterk ben, kon ik steeds goed met iedereen, ongeacht de afkomst, praten over van alles en nog wat. Eigenlijk was ik een beetje een kameleon, die zijn kleur aanpaste aan de situatie waarin ik me bevond. Maar er waren altijd wel grenzen. Ik kan er dus niet tegen dat mensen met mijn voeten spelen. Dan stopt het lachen voor mij."





Enige fietser in Tienen

Voor Rudy zal het afscheid van het Tiense politiekorps zwaar vallen. "Ik hoop dat ze de fietspatrouille toch in stand kunnen houden, al is er niet meteen een opvolger voor mij. Wij waren trouwens het voorbeeld voor de oprichting van de Leuvense fietspatrouille met het verschil dat die zes mensen op dure fietsen in dienst hebben en ik hier in Tienen de enige 'fietsende flik' ben. Maar de essentie blijft hetzelfde, want je bent tegenwoordig veel mobieler met de fiets in een stad. Bij een recente winkeldiefstal in het centrum bijvoorbeeld kreeg ik de melding van de centrale dat de dader zicht richting station aan het begeven was. Ik snelde er meteen met de fiets naartoe en kon hem staande houden. De helft van het papierwerk was al gedaan toen de politie met de wagen aankwam."





Of Rudy zich zal vervelen nu hij met pensioen gaat? "Dat zal ik binnen enkele maanden pas kunnen zeggen. Eerst ga ik alvast met vakantie en wanneer ik terug ben, zal ik me politiek engageren. Zo zal ik op de lijst van Open Vld staan. Op die manier kan ik toch nog iets voor de Tienenaar betekenen."