"Fier op zo'n festival in onze eigen stad" ONDANKS DRUKKENDE HITTE VERLOOPT ALLES VLEKKELOOS CHRISTIAN HENNUY & VANESSA DEKEYZER

30 juli 2018

02u32 0 Tienen Bomvol huis op zaterdag en ook zondag 'vollen bak'. Dat was de positieve balans van Suikerrock. "Het werden weer drie topdagen, en alles verliep rimpelloos", aldus voorzitter Walter Kestens.

De Grote Markt liep op dag 2 van Suikerrock al vroeg heel vol voor Sons en bij Milo Meskens was ze al uitverkocht. Een eerste kippenvelmoment was er bij Iris van de Goo Goo Dolls. De 18-jarige Luna Buttiens zong uit volle borst mee en ze werd daarvoor beloond met het plectrum van de zanger-gitarist John Rzeznik. "Mijn dag kon niet meer stuk!", aldus Luna die een wel heel speciaal jeansvestje droeg, met op de rug allemaal festivalbandjes van Suikerrock. "Het eerste bandje is van 2010, het jaar dat Suikerrock overschakelde op stoffen bandjes. Die van dit jaar hangen nog even rond mijn pols. Mijn liefde voor Suikerrock blijft groeien. De sfeer die hier hangt, is onbeschrijfelijk. Ik ben ontzettend fier dat we zo'n festival in eigen stad kunnen en mogen hebben." Voor zangeres Anouk was het geen vuurdoop op Suikerrock: zij speelde al verschillende keren de Markt plat. En dat deed ze dit jaar ook, net als Alanis Morisette, die met kortgeknipte haartjes en sterke stem de tweede festivaldag passend afsloot met 'Thank You'.





De hele Tiense binnenstad bruiste het afgelopen weekend van het leven. De animatiestanden werden druk bezocht, vooral de bijzondere stand van Infrabel op de Veemarkt, waarbij de festivalgangers uitgenodigd werden om het verbodsbord 'verboden de sporen over te steken' een stevige make-over te geven en zelf een digitaal verbodsbord te bedenken. Dit konden ze doen door een originele foto te nemen van zichzelf in volle actie op een trampoline. De foodtrucks langs de Nieuwstraat en de Hennemarkt deden ook gouden zaken. "Zaterdag en zondag waren echte topdagen", klonk het bij Mesjeu Croc, een Tiense foodtruck die voor het eerst op Suikerrock stond. "We mogen zeker niet klagen!"





Vooral insectenbeten

Ondanks de grote drukte en het warme weer bleven de medische hulpdiensten gespaard van ernstige interventies. "Vrijdag hadden we een zestigtal verzorgingen en zaterdag 70, vooral insectenbeten", zegt urgentiearts Hans Decoster. Hij coördineert al sinds 2011 Discipline 2: de medische component van de veiligheidscel naast brandweer, politie en organisator. "We zijn met een zestigtal mensen actief op het terrein. Dat is veel, maar we moeten op alles voorbereid zijn mocht er zich iets ernstigs voordoen, wat we gelukkig op Suikerrock nog niet meegemaakt hebben. Wij verzorgen de spoeddiensten in heel de festivalzone en zo hebben we zondag iemand naar het ziekenhuis moeten voeren na een val. Maar dat gebeurde niet op Suikerrock", aldus Decoster. Gisteren begon nog fris met de Ketnetband, en gedurende de namiddag steeg de temperatuur, letterlijk maar ook figuurlijk., vanaf Gers Pardoels over Stan Van Samang, OMD en Cool & The Gang.