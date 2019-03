“Er zijn leukere dingen om mee wakker te worden” vdt

04 maart 2019

13u52 2 Tienen Ook de organisatie van Suikerrock nam vanochtend kennis van het overlijden van Keith Flint, de frontman van The Prodigy. Deze elektro dance band staat als headliner geprogrammeerd op zaterdag 27 juli op de Grote Markt van Tienen.

“Net als iedereen hebben wij dit droevige nieuws via de media vernomen”, zegt Walter Kestens, organisator Suikerrock. “Er zijn leukere dingen om mee wakker te worden. Maar goed, onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie, de vrienden en de fans van de band. Wij hebben tot nu toe nog niets vernomen over de annulering van de toer, maar zoals gezegd, de frontman is nog maar net overleden. De familie en bandleden hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd dan hierover te communiceren . Wij wachten dus af. Wanneer de band beslist om zonder Keith te toeren, dan respecteren wij dat. Is dat niet het geval, zullen wij op zoek gaan een waardige vervanger. Van zodra wij iets vernemen, zullen we dat zeker communiceren.”