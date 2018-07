'Duurzame helden' gezocht 25 juli 2018

02u32 0 Tienen Op 25 september wordt wereldwijd de derde verjaardag gevierd van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Tienen is een van de steden die actief inzet op de duurzaamheidsdoelstellingen of SDG's.

"Van 18 tot 25 september zal de SDG-vlag uithangen aan het stadhuis en worden de lokale 'duurzame helden' in de belangstelling geplaatst", zegt schepen van Duurzaamheid, Ine Tombeur (N-VA). "Dat zijn Tiense burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun eigen manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij worden de lokale Tiense gezichten van de 17 doelstellingen. Ben jij in je dagelijkse leven bezig met thema's als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking? Dan ben jij ongetwijfeld een 'duurzame held'. Je kan ook altijd iemand nomineren."





Zijn reeds 'helden'

Het stadsbestuur heeft de volgende bedrijven al aangeduid als 'duurzame helden' in Tienen omdat zij mee hun schouders zetten onder de SDG's: Kim's Chocolates, Multiobus, Kringwinkel Hageland, SESVanderhave, AtelierO, Citrique Belge, Milieuadviesraad, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Fietsersbond en StadsAkker.





Inschrijven kan via leefmilieu@tienen.be, liefst voor 10 augustus. Meer informatie vind je op www.tienen.be/duurzameheld. (VDT)