"Dus wij moeten onze zaak dan maar sluiten?" HANDELAARS BOOS OM GEPLANDE STROOMONDERBREKING DOOR WERKEN VANESSA DEKEYZER

07 april 2018

02u24 0 Tienen Door werken van Eandis op de Grote Markt zullen heel wat handelaars in het centrum het volgende week maandag en woensdag een tijdlang zonder stroom moeten doen. Maar wanneer precies, is niet geweten. "Nu worden we gedwongen om een hele dag te sluiten", klinkt het boos.

"Voor de heraanleg van de Grote Markt hebben we nieuwe kabels in de grond gestoken, om te vermijden dat we het wegdek in de komende jaren opnieuw zouden moeten opbreken voor nutswerken", aldus Jean-Pierre Blomme, woordvoerder van Eandis. "Die nieuwe kabels worden nu in gebruik genomen. Dat wil zeggen dat ze gekoppeld worden aan de bestaande infrastructuur, en zo'n ingreep gaat gepaard met een stroomonderbreking. Helaas is dat de enige veilige manier, zowel voor onze technici als voor de infrastructuur, om de werken uit te voeren."





"We begrijpen best dat die werken noodzakelijk zijn, maar je kan toch tenminste een precies tijdstip opgeven in plaats van de handelaars een hele dag op non-actief te zetten", werpt juwelier Carlo Joseph op. "En waarom plan je die werken niet twee keer op een maandag in? Dan zijn de meeste handelszaken hier sowieso gesloten. De planning werd wél aangepast aan de dinsdagmarkt, zodat die zou kunnen plaatsvinden. Maar voor de handelaars is dat blijkbaar niet mogelijk. En dan biedt de stad ons ook geen hulp aan. Je zou hier gemakkelijk een stroomgroep kunnen inzetten. In omliggende steden kan zoiets, maar in Tienen niet."





"Wij moeten de deuren helaas sluiten tijdens de werken", zegt apotheker Michèle Polleunis. "Alles gebeurt vandaag elektronisch, dus zonder stroom kunnen we niet veel doen." En ook bij Panos hangt een briefje uit, met de melding dat de winkel woensdag gesloten blijft. "Nog een geluk dat die stroomonderbreking tijdens de schoolvakantie valt, want anders hadden we nog meer verlies geleden", klinkt het.





Geen andere opties

"We begrijpen dat de mensen - en vooral de handelaars - het niet leuk vinden dat ze tijdelijk zonder stroom zullen zitten, maar er is geen andere oplossing", reageert Jean-Pierre Blomme. "We doen er evenwel alles aan om die hinder tot een minimum te beperken en we hebben alle betrokken klanten op de hoogte gebracht van de stroomonderbreking. Ook de voorzitter van de lokale handelaarsbond werd per mail gecontacteerd, en ter plaatse zullen onze medewerkers beschikbaar zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Na deze ingreep zal niet alleen de Grote Markt vernieuwd zijn, maar zullen de bewoners en handelaars ook decennialang beschikken over een modern en performant elektriciteitsnet."