'Dertienmaal': marathon tussen kerk en kapel ZO TELT HAKENDOVER AF NAAR PAARDENPROCESSIE OP PAASMAANDAG CHRISTIAN HENNUY

02u56 0 Bollen Een gids geeft de route aan. Tienen 'Nog 75 dagen vanaf het Dertienmaal tot de paardenprocessie op paasmaandag', zo wordt in Hakendover afgeteld naar Pasen. En zo sterk leeft daar nog de herdenking van de stichtingslegende van de kerk. "Bij het Dertienmaal wordt dertien keer de afstand (3,2 km) tussen de kerk van Hakendover en de kapel van OLV Ten Steen in Grimde afgelegd", zegt Johan Dewolfs, voorzitter van het Processiecomité. Dat is 41,6 km, dus net geen

Het Dertienmaal is bij sommigen een obsessie. We ontmoetten er Frans Recko uit Oplinter, die dit jaar één toer van 3,2 kilometer wilde afleggen, met een kruk. "Vorig jaar kon ik ook maar één toer afleggen, maar volgend jaar hoop ik weer op een volledig Dertienmaal", aldus Frans die pas geopereerd werd aan zijn heup. "In totaal heb ik 29 maal een volledig Dertienmaal afgelegd, waarvan tweemaal dertien na elkaar. Het is een traditie, een bedevaart en een sportieve uitdaging. De laatste jaren heb ik gesukkeld met mijn heup, maar ik hoop volgend jaar op beterschap". Ook Frans Goyen (73) uit Hakendover was niet aan zijn proefstuk toe. "In totaal heb ik een zestal keren het volledige Dertienmaal afgelegd. Ooit heb ik het op iets meer dan zes uur gedaan, van 11 uur 's avonds tot zes uur 's morgens. Maar 's nachts kun je ook ongestoord doorstappen. Dit jaar beperk ik mij tot één toer", aldus Frans die aan de groepsstart deelnamen, met ook de school van Hakendover erbij.





Het café van Gerty Delande doet gouden zaken tijdens het Dertienmaal.

De bedevaarders, in totaal een kleine 200, hebben goed gereageerd op de vraag om fluohesjes te dragen. Zo zijn ze 's nachts zichtbaar voor het oversteken van de Tiense Oostelijke Ring. De eerste bedevaarders vertrokken al gisterenmorgen rond 4 uur. Normaal hebben ze 24 uur de tijd voor het Dertienmaal, maar om middernacht is iedereen meestal klaar.





"Wij hebben ons gelegenheidscafé bij Simons pas om 11 uur opengedaan, maar heel wat bedevaarders zijn spek met eieren of pannenkoeken komen eten. Ook volgend weekend bij Hakendoverwijn, zijn we open op zaterdag en zondag", aldus Gertie Delande, één van de 25 vrijwilligers die het café open zal houden.





De tocht begint aan de kerk van Hakenover.

Legende

"Het Dertienmaal is de start van de stichtingslegende van de kerk. Na drie pogingen vonden de Drie Maagden toch de juiste locatie, en er kwamen 13 arbeiders werken aan de bouw van de kerk. Slechts 12 kwamen hun loon opstrijken, de dertiende was de Goddelijke Zaligmaker zelf, vandaar de naam Dertienmaal. Bij Hakendoverwijn wordt de wijding van de kerk herdacht. De bisschoppen die dit wilden doen werden met lamheid en blindheid geslagen. Ze konden immers geen kerk wijden die door God zelf gebouwd was. Dat feest is voor zondag. Maar het hoogtepunt wordt de paardenprocessie op paasmaandag. Dit jaar komt een Nederlandse bisschop uit het hoge Noorden, uit Groningen, de 54-jarige Ron Vandenhout, de veldvruchten inzegenen tijdens de paardengalop. Normaal leeft de viering van Hakendover alleen bij de broederschappen in Zuid-Nederland, maar deze Groningse bisschop heeft daar zijn roots", besluit Dewolfs.