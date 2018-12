“De schaatspiste moet er voor iedereen zijn!” vdt

20 december 2018

16u09 0 Tienen Iedereen moet kunnen genieten van de ijspiste op de Grote Markt. Daarom zorgden Toegankelijk Tienen, het stadsbestuur en de uitbaters van de schaatspiste ervoor dat mensen met een beperking uit Tienen vandaag een uurtje gratis konden schaatsen. En dat leverde mooie taferelen op.

“Het was echt genieten”, zegt Bart Dusart. “Of het makkelijker is met een rolstoel op het ijs, weet ik eigenlijk niet.” Al lijkt het er wel op want enkele nog mobiele bewoners van Huis in de Stad, die voor het eerst de schaatsen aantrokken, hielden zich krampachtig vast aan de leuning van de piste of namen een hulpje om de eerste stappen op het ijs te wagen. Maar na wat oefenen, ging het al heel wat beter. “Ook voor mensen zonder beperking is het altijd weer even zoeken naar het evenwicht”, zegt begeleidster Tine Devos.

“Dit is een moment waar onze Filip echt elk jaar naar uitkijkt”, aldus mama Anita Savonet. “Met zijn elektrische rolstoel kan hij wat vaart maken en dan hangen er altijd graag wat collega’s achter zijn rolstoel. Dat vindt hij fantastisch!”