“De ouders van de kinderen van 't Klein Atheneum zijn bezorgd” vanessa dekeyzer

04 december 2018

14u25 0

Raadslid Bart Thomas (sp.a) las op de gemeenteraad een mail voor waarin het onveiligheidsgevoel bij de ouders van de kinderen die in ’t Klein Atheneum naar school gaan tot uiting kwam. “Er zou binnenkort zelfs een petitie opgesteld worden.”

“De renovatiewerken aan het aanpalende gebouw gingen half oktober van start. “Bij het afbreken van de achtergevel, vielen er stenen op de speelplaats, die op initiatief van de school werd afgebakend met hekken en linten”, klinkt het in de mail naar raadslid Thomas, die we mochten inkijken. “De leerlingen gaan nu de klassen binnen via een andere ingang. Op dinsdag 20 november deed zich ook nog een verzakking van het gebouw voor, waardoor een muur aan de kant van de speelplaats afbrokkelde en een balk van de bovenste verdieping naar beneden viel. Het gebouw werd gestut en voor ons zou er geen gevaar meer zijn, maar we konden toch best niet meer langs de speelplaats de school betreden.”

De school stelt in de mail dat de afbraakwerken ‘op dezelfde manier’ verder gaan. “Brokstukken worden naar beneden gegooid, er zijn geen veiligheidsnetten en geen stortkoker aanwezig. Onze doorgang ligt nog regelmatig bezaaid met brokstukken en puin en onze speelplaats is aanzienlijk kleiner geworden. Het voetpad aan de werf mag niet gebruikt door voetgangers. De leerlingen moeten naar het voetpad aan de overzijde geleid worden, maar de verkeersborden hiervoor zijn nog steeds niet in orde. Containers worden gezet zonder aanvraag en wij krijgen een aanmaning terwijl wij hier niet verantwoordelijk voor zijn. Verder kampen we met geluidsoverlast, stofhinder en beschadigingen aan onze doorgang. Iedereen moet zijn werk kunnen doen maar de veiligheid van de kinderen, personeel en voetgangers komt op de eerste plaats.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) reageerde verrast op het voorlezen van de mail. “Het is vreemd deze ongerustheid te vernemen, omdat ik in nauw contact sta met de schooldirectie en er is mij niets meer gemeld. Maar als er problemen zijn, kunnen die gerust aan mij gemeld worden. Dan zoeken we mee naar oplossingen.”